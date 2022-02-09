تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون كفيل وبدون ضمانات وإيداع المبلغ في 24 ساعة

التمويلات الشخصية تستهدف فئات محددة وتعد هدفها الرئيسي مساعدة العملاء علي الاقتراض بسهولة، حيث يتم تصميم القروض بحكمة للتلبية احتياجات العميل الأساسية في الحياة، وتمكنهم من تحقيق أهدافهم الدنيوية كالسفر، التعليم، دفع مصروفات، والكثير من الاستهدافات الأخري، فهناك شركات تمويلية ضخمة تتعامل مع العميل بالطريقة الإسلامية في صرف الأموال وكافة المعاملات المصرفية لتبقي مطابقة لأحكام وقوانين الشريعة الإسلامية، ففي ذلك المقال عزيزي نقدم لكم تفاصيل الحصول علي تمويل شخصي من شركة التيسير، حيث يمكن للعميل الحصول علي التمويل كاش والتحويل مباشرة في الحساب البنكي خلال 24 ساعة، فشركة التيسير حددت شروط غير معقدة بمبالغ تناسب لتلبية متطلبات المواطن ويمكن سداد الأقساط بكل مرونة في فترة تنحصر من عام حتي 5 أعوام، ففي ذلك المقال نحدثكم متابعينا عن الشروط والمزايا للقرض.

مميزات الحصول علي تمويل شركة التيسير بمبلغ 100 ألف ريال سعودي

شركة التيسير للتمويل مراقبة من هيئة الشريعة الإسلامية، ولهذا تقدم كافة خدماتها المصرفية طبقاً لقواعد الدين الإسلامي دون مخالفته.

شركة التيسير تابعة لمؤسسة النقد العربي.

سداد أقساط التمويل يتم في فترة ما بين 12 شهر حتي 60 شهر أي القرض يمكن أن يتم سداده في 5 أعوام.

تصل قيمة التمويل إلي 100 ألف ريال سعودي.

ربح تنافسي وثابت حتي نهاية الأقساط.

موافقة مبدئية من الشركة وإنهاء الإجراءات بسرعة، حيث يتم إيداع المبلغ في حساب العميل خلال 24 ساعة فقط بعد طلب القرض الموافقة عليه.

القرض لا يطلب كفيل ضامن أو غارم، ولا يشترط تحويل الراتب الشهري الخاص بالعميل.

تمنح شركة التيسير للتمويل فرصة للعميل حتي يتمكن من الاستفادة من التسوية المبكرة للقرض.

شروط الحصول علي 100 ألف ريال من شركة التيسير للتمويل