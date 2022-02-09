مجدي يعقوب "المزيف" يوقف برنامجا.. موجة غضب ومطالب بالمحاسبة

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأربعاء، إيقاف برنامج "الحياة أحلى" على قناة "الحدث اليوم"، بسبب تزييفه لمكالمة هاتفية مع جراح القلب المصري العالمي مجدي يعقوب.

وقالت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان، إنها "قررت إيقاف برنامج الحياة أحلى على قناة الحدث اليوم، وإحالة المسؤولين بالقناة للتحقيق".

وجاء في البيان أنه تمت "مخاطبة نقابة الإعلاميين للتعامل مع الشق التأديبي الخاص بمقدمي البرنامج".

وبحسب البيان، فإن لجنة الرصد بالمجلس قد تابعت بث البرنامج محادثة هاتفية كاذبة مع شخص ادعى أنه يعقوب، ووصفت المكالمة بـ"التضليل والتحايل وخرق المصداقية المهنية التي يجب أن يعمل في إطارها مختلف وسائل الإعلام".

وأثارت الواقعة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكارا لتزييف المكالمة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عنها.

ومن جهة أخرى، كشف نقيب الإعلاميين المصريين طارق سعدة عن تحريك دعويين جنائيتين ضد مقدمي البرنامج وجميع العاملين به، وكذلك ضد القناة التي سمحت ببثه، بتهمة التضليل والكذب على الجمهور وإذاعة مكالمة هاتفية لأحد الأشخاص على اعتبار أنه جراج القلب العالمي.

وأشار سعدة في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، أن النقابة أبلغت النيابة العامة رسميا ضد المذكورين، مؤكدا: "وفقا لقانون النقابة تختص بمحاسبة المذيعين وكذلك جميع العاملين بالبرامج، فضلا عن حقها في إخطار النيابة ضد المخالفات الجنائية التي ترتكبها أي محطة تليفزيونية عاملة في مصر".

وأشار سعدة كذلك إلى أن النقابة فحصت المكالمة المنسوبة ليعقوب، وتبين لها بمضاهاة الصوت أنه ليس الجراح المعروف بل شخص مزيف، بقصد حصد مشاهدات للقناة.