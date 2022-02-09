عاجل- بعد مصرع الطفل ريان.. إجراء مهم داخل المغرب

جدة - نرمين السيد - أكد مدير البحث والتخطيط المائى بوزارة التجهيز والماء المغربية عبد العزيز زروالى أن السلطات المختصة ستقوم بجرد شامل للآبار العشوائية، التى قد تشكل خطرًا على السلامة العامة، واتخاذ إجراءات رادعة مع إمكانية المتابعة القضائية حتى لا تتكرر فاجعة "الطفل ريان".





وقال زروالى، إن الوزارة أصدرت تعليمات للقيام بجرد شامل للآبار العشوائية التى قد تشكل خطرا على السلامة العامة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا على مع وزارة الداخلية لتفعيل هذه العملية. وستقوم السلطات المختصة بتوجيه إنذار للمعنيين بالأمر فى آجال مناسبة لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها، لتفادى كل خطر يحدق بالعموم وبالحيوانات، وفق الشروط المحددة فى قرارات الترخيص. وأضاف أنه فى حال عدم الامتثال لهذه الإجراءات، ستقوم السلطات بعملية الردم على نفقة المخالف مع إمكانية المتابعة القضائية.

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