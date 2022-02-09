نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط ظهور نتائج التوجيهي التكميلي 2022 في الأردن للثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية http://tawjihi.jo. في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 في الأردن للثانوية العامة، حيث من أهم الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير من الطلاب والطالبات عن معرفة نتائج شهاداتهم الثانوية التوجيه التكميلي بالأردن، ونظرًا لأن نتيجة التوجيه الإضافي مهمة جدًا لمستقبل الطلاب وأعلنت الوزارة عن تخصيص رابط لتلقي إشعار بالنتائج عبر البريد الإلكتروني للحصول على معلومات عن نتائج التوجه الإضافي 2022 برقم المقعد عبر موقع التوجيهي tawjihi.jo فوراً من الانتهاء من جميع إجراءات التصحيح ورصد الدرجات، وإليكم أهم التفاصيل عن رابط ظهور نتائج التوجيه التكميلي للأردن 2022 للثانوية العامة.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 في الأردن للثانوية العامة

اعلنت وزارة التربية والتعليم الاردنية أنه سيتم الانتهاء قريبا من تصحيح ومراجعة الامتحانات والمذكرات شفافة، وخلال الساعات القادمة سيتم صدور النتائج على الرابط المخصص التابع للوزراة التربية والتعليم بالأردن، وحيث بدأت الامتحانات التكميلي يوم 30 ديسمبر 2021 واستمرت حتى يوم 22 يناير في سياق صارم من إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع انحاء العالم، وسيتم الإعلان عن نتائج التوجيه التكميلي لعام 2022 للتعليم الثانوي العام يوم الخميس 10 فبراير عبر موقع التوجيهي الإلكتروني بعد موافقة وزير التربية والتعليم على النتائج.

رابط ظهور نتائج التوجيهي التكميلي 2022 في الأردن للثانوية العامة

ينتظر طلاب وطلاب التعليم الأردني الثانوي العام عام 2022 الذين خضعوا لامتحانات توجيه التكميلي لإعلان نتائج الاختبارات الإضافية على أمل تحقيق أداء جيد في الاختبارات السابقة، وخصصت وزارة التربية والتعليم الأردنية موقع التوجيهي على شبكة الإنترنت لإعلان نتائج الامتحانات لطلبة التوجيهي. ونتيجة لذلك فإن إجراء طلب نتائج التوجيهي الإضافية في 2022 يتكون من الخطوات التالية:

ينتظر العديد من الطلاب الذين خضعوا لامتحانات لمعرفة نتائج اختبار التوجيهي 2022 الذي أقيم في الأشهر القليلة الماضية، ونتطلع إلى مشاركة نتائج الثانوية العامة التوجه 2022 معكم خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس 10 فبراير 2022، وأعلن الدكتور وجيه عويس وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الثلاثاء إعلان نتائج التوجيه التكميلي 2021-2022 يوم الخميس الموافق 10-2-2022 الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الأردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية http://tawjihi.jo.