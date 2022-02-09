فلسطين: سنواصل السعى لفرض عقوبات دولية على إسرائيل

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها ستواصل حراكها الدبلوماسى والقانونى لفرض عقوبات دولية على إسرائيل كقوة احتلال ومحاسبة مجرمى الحرب الاسرائيليين سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أو أمنيين أو مستوطنين.





وأكدت الوزارة ـ فى بيان صحفى ــ رفض الشعب الفلسطينى التسليم بالاحتلال والاستيطان كواقع، ورفضه لنظام الفصل العنصرى "الأبارتهايد". وأدانت الخارجية الفلسطينية جرائم وانتهاكات الاحتلال وعناصره الاستيطانية الإرهابية المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وفى مقدمتها المجزرة البشعة التى ارتكبتها فرق الموت الإسرائيلية بالأمس فى قلب مدينة نابلس، والتى أعقبتها سلسلة طويلة من الانتهاكات والجرائم والاعتداءات الاستفزازية التى نفذتها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية فى عموم الضفة الغربية المحتلة. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم اليومية، وعن تداعياتها ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع، محذرة المجتمع الدولى ومجالسه ومنظماته الحقوقية والإنسانية المختصة من مغبة التعامل مع هذه الانتهاكات والجرائم كأرقام فى الإحصائيات. ولفتت إلى أن تردد الإدارة الأمريكية فى تنفيذ التزاماتها تجاه الفلسطينيين وضعف ضغوطاتها على إسرائيل وتقاعس مجلس الأمن الدولى عن الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، بات يساهم فى تأجيج وتوتير ساحة الصراع.

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