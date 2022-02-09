نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “برقم الامتحاني” استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني على ان تتزايد على راس الساعة مؤشرات البحث على جوجل حول اجراء الاستعلام والكشف عن نتائج القبول الموازي التي تم الاعلان عنها أون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ونتائج وغيرها من المواقع التعليمية التي تم تفعيلها أمام جميع الطلاب والطالبات

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021

أشارت وزارة التعليم العراقية على نتائج القبول الموازي بعد تم الإعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على القبول الموازي بعد الانتهاء من أعمال تلقي رغبات الطلاب والطالبات على ان يصبح بإمكان الطلاب استخدام المواقع التعليمية الرقمية الآن لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة سواء بالاسم او رقم الامتحاني، على ان يعم القلق والتوتر على مستوى شتي المحافظات العراقية بحثًا عن طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين على مستوي جميع المحافظات العراقية، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم على نحو خاص طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين على نحو الكتروني نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

ننشُر لكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوى جميع الكليات والمعاهد التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، لتأتي طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء فى إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33