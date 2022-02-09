موكب "الفراعنة".. إلى أين يتجه بعد خسارة نهائي أمم إفريقيا؟

يسعى منتخب مصر إلى طي صفحة كأس أمم إفريقيا سريعا، بعد خسارة النهائي أمام السنغال، الأحد، من أجل الالتفات إلى مواعيد أخرى ربما تكون أكثر أهمية خلال العام الجاري.

وتعشم المصريون في الظفر باللقب الإفريقي الثامن، لكن "الفراعنة" خسروا النهائي بعد مسيرة ماراثونية، شهدت إطاحة كوت ديفوار والمغرب والكاميرون في الأدوار الإقصائية.

وفي حوار تلفزيوني، قال أحمد فتوح لاعب منتخب مصر والزمالك، إن "محمد صلاح أخبرنا أن التأهل إلى كأس العالم على حساب السنغال سيكون أفضل من الفوز بأمم إفريقيا، ونحن نثق في ذلك".

وسيتجدد اللقاء الصعب بين مصر والسنغال في مارس المقبل مرتين، ذهابا في القاهرة وإيابا في داكار، في مبارزة قوية للصعود إلى مونديال قطر مباشرة.

وستقام المباراة الأولى على استاد القاهرة في الفترة ما بين 24 و26 مارس المقبل، على أن تقام مباراة العودة في الفترة ما بين 27 و29 من الشهر ذاته.

وبلغت مصر نهائيات كأس العالم من قبل 3 مرات، أعوام 1934 و1990 و2018، وتحلم بالظهور الرابع في 2022 في مواجهة وصفها الجميع في المنتخب المصري بـ"الثأرية" أمام "أسود التيرانغا".

وبعد نهاية رحلة تصفيات كأس العالم سيدخل الفراعنة مجددا حلم اللقب الثامن، حيث تنطلق تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار، في شهر يونيو المقبل.

وستلعب مصر 4 مباريات متتالية في التصفيات في الفترة بين 1 و14 يونيو، ثم تخوض الجولتين الأخيرتين بين 19 و27 سبتمبر المقبل.

وإذا مر الفراعنة من موقعتي السنغال في مارس بسلام، سيختم عام 2022 بالمشاركة في بطولة كأس العالم في قطر ضمن 32 منتخبا، في أول نسخة "شتوية" من المونديال.

ستنطلق منافسات كأس العالم في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، حيث يأمل المصريون في تحقيق أول انتصاراتهم في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم.