الاستعلام عن دعم ريف لربات البيوت ولمن بدون وظيفة وموعد استحقاق الدعم

الاستعلام عن دعم ريف، يتوفر برنامج ريف إلى العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، فهو يمنح بعض من المواطنين التي تتوافر معهم الشروط المطلوبة مبلغ مالي كل شهر بنسبة 10% من المبلغ المعلن عنه، وذلك المبلغ يتم منحه للمواطنين والمواطنات في كل شهر ميلادي وله موعد خاص به، وذلك حتى يقم المزارعين والأسر المنتجة بإنتاج الأعمال اليدوية والزراعية حتى تساعدهم على المعيشة، والحصول على العمل الحر، ومن تلك المهن هي مهنة الزراعة للفواكه والمحاصيل البعلية والبن وإنتاج العسل وتربية النحل، فإذا كنت تمتهن مهنة من المعلن عنها فيمكنك التقدم إلى طلب الدعم الريفي وذلك لبداية حياة جديدة وعمل حر خاص بك.

الشروط المطلوبة لدعم ريف

قد أعلن البرنامج الحكومي ريف عن بعض آليات العمل وطرق الحصول على الدعم وذلك بعدما تتوافر بك الشروط التي أصدرها البرنامج، دعم ريف للعاطلين عن العمل، وعند التسجيل في دعم ريف سوف يتم سؤالك عن الاسم والمهنة وهل تعمل في وظيفة أم لا وهل كنت مالك أم مستأجر، وكل هذا يتم من خلال رابط طلب الدعم، ويمكنك الحصول على دعم مالي في السنة يصل إلى 54 ألف ريال، ولن يزيد هذا المبلغ عن هذا حتى لو كان عدد المشاريع يصل إلى ثلاثة برامج.

أن يكون المتقدم لطلب الدعم سعودي أو سعودية أو أن يكون حامل لبطاقة التنقل.

العمر لا يقل عن 21 عاما ويصلح للمتقاعدين الحصول على الدعم.

لا يقل الدخل الشهري عن 6000 ريال وذلك بحيث أن يكون عاطل عن العمل.

لا يشغل وظيفة بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

حاصل على وثيقة العمل الحر.

أن يكون المتقدم يمتهن للمهنة التي يريدها.

أن يدير المشروع بنفسه وليس شخص أخر.

يجب أن يكون من السكان التي يختص بها الدعم وليس مكان أخر.

توفير رقم حساب بنكي خاص باسم العميل.

رفع كافة المستندات من صورة الهوية وما يثبت المهنة الزراعية التي يمتهنها.

تطبيق شروط البرنامج الصحية والفنية.

هل يؤثر دعم ريف على حساب المواطن؟

هل يتم تأثير دعم ريف وحساب المواطن خلال الفترة التي يتم سحب الدعم بها، قد أجاب برنامج ريف عن تساؤلات العديد من المواطنين من حاصلين الدعم عن هذا، وقد أفاد أنه لا يؤثر على دعم حساب المواطن نهائياً، ويمكنك أن تحصل على الدعم بكل راحة تامة ولا داعي للقلق، كما يمكنك الاستعلام عن دعم ريف من خلال الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لريف وكتابة الاسم ورقم الهوية وسوف تظهر أمامك المعلومات التي تريدها، والموعد إنزال الدعم يبدأ من اليوم الأول من الشهر الميلادي وحتى اليوم السابع من كل شهر.