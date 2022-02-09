دعم للمحتاجين من مؤسسة الوليد بن طلال لتسديد ديون الغارمين ومساعدة الارامل والمطلقات في السعودية

تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال من أفضل المؤسسات الخيرية في تقديم المساعدات المالية للمواطنين السعوديين التي حالتهم المادية ليست سارة، وتعمل الحكومة السعودية بالاتفاق مع المؤسسات الخيرية لتوفير كل الخدمات المادية لمساعدة مواطنيها الفقراء والتي حالتهم المادية صعبة ولا يمكنهم توفير احتياجاتهم ومتطلبات أسرتهم الأساسية، وسنقوم بالتفصيل توضيح كيفية التقديم على مساعدات المؤسسة والشروط التي حددتها المؤسسة بحيث يمكنك استحقاق خدمات ومساعدات المؤسسة ورابط التقديم.

دعم للمحتاجين من مؤسسة الوليد بن طلال لتسديد ديون الغارمين

يمكنكم التقديم على مساعدات المؤسسة الخيرية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لمؤسسة الوليد الإنسانية من خلال الرابط https://alwaleedphilanthropies.org/ar/.

بعد ذلك قم بإدخال كل البيانات المطلوبة منك على الموقع مثل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهوية الشخصية والحساب الخاص بالمواطن على موقع تويتر وكذلك رقم هاتفه المحمول.

يظهر أمامك رمز تحقق للتأكد من أنك إنسان عاقل فقم بإدخاله في المربع الخاص به على الصفحة

ثم قم بالنقر على أيقونة “تسجيل جديد”.

بعد دقائق ترد عليك المؤسسة من خلال رسالة على عنوان بريدك الإلكتروني

وتتضمن الرسالة اسم المستخدم الخاص بك وكلمة السر فقم بإدخالهم والاحتفاظ بهم عند التسجيل مرة أخرى.

ثم قم بالنقر على “طلب المساعدة” وتحديد المساعدة التي تريد الحصول عليها.

قم بإدخال باقي البيانات والمعلومات الخاص بك حتى تتمكن من معرفة مدى استحقاقك للخدمات.

إذا تم التسجيل في استحقاقية المساعدة المالية سيتم الرد عليك برسالة تفيد نجاح تسجيلك وسيتم تبليغك بالقبول أو الرفض.

شروط استحقاق المواطن السعودي لمساعدات مؤسسة الوليد للإنسانية