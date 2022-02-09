نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيك توك يختبر ميزة رائعة طال انتظارها لعرض المحتوى في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت شركة تيك توك أنها تقوم بعمل طريقة لتقييم المحتوى وتقييده حسب العمر، وذلك لمنع محتوى البالغين من الوصول إلى المستخدمين المراهقين لهذا التطبيق، حيث انتشر هذا التطبيق في كثير من دول العالم بين جميع الفئات خاصة في الآونة الأخيرة، وقالت الشركة أنها تجري اختباراً صغيراً لكيفية تقييد المحتوى المصنف للبالغين من الحسابات التي تكون تابعة للمستخدمين الأصغر سناً، سواء من قبل المستخدم أو من قبل الوالدين وأولياء الأمور.

ميزة تيك توك الجديدة

أوضحت شركة تيك توك المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “ByteDance “، أنها تعتمد على بعض أنواع المعايير التي تستخدم في تصنيف المحتوى المستخدم بالفعل للألعاب والأفلام، كما أنها ستختبر طريقة لمنشئ المحتوى على التطبيق لتحديد ما إذا كانوا يريدون عرض المحتوى الخاص بهم فقط للجماهير الأكبر سناً.

خضعت الكثير من منصات وسائل التواصل الإجتماعي للتدقيق بشأن مناهجها التي تعرضها للترفيه وسلامة المستخدمين الأصغر سناً، وقام المشرعون الأمريكيون Meta Platforms Inc بانتقاد شركة Facebook الأم، وذلك بسبب خطتها لتقدييم نسخه جديدة من Instagram للأطفال، وأوضحت شركة تيك توك التي تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب منشورات تروج لاضطرابات الأكل وتحظر مثل هذا المحتوى، أنها ستبدأ أيضاً في إزالة هذه المشاركات التي تروج لمحتوى أوسع لتناول الطعام المضطرب.

صرحت الشركة في منشورها مؤكدة على انها تتفهم جيداً معاناة الناس من أنماط وسلوك الأكل غير الصحي دون تشخيص في اضطرابات الأكل، قائلة نصاً:

هدفنا هو التعرف على المزيد من الأعراض، مثل الإفراط في ممارسة الرياضة أو الصيام قصير الأمد، والتي غالبًا ما تكون علامات غير معروفة لمشكلة محتملة”.

ويحاول تطبيق تيك توك خلال الفترة الحالية إلى عمل العديد من التحديثات الجديدة من أجل كسب العديد من العملاء الجدد، في ظل منافسة كبيرة بين العديد من من منصات التواصل الاجتماعي، حيث أنه يحرص على تلافي الأخطاء ومعالجة العديد من الانتقادات الإيجابية التي تصل إليه، وأن الميزة التجربية التي يختبرها التطبيق خلال هذه الفترة قد طال انتظارها من أجل المحافظة على جميع المراهقين من محتوى البالغين.