نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” موعد صرف حساب المواطن الدفعة 51 شهر فبراير 2022 ca.gov.sa عد تنازلي اليوم والساعة ثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن دفعة شهر فبراير 2022، هو الشغل الشاغل لقرابة 12 مليون مستفيد من المواطنين السعوديون، الذين يستفيدون من البرنامج الأضخم في العالم العربي، فبعد أن أعلن البرنامج من خلال حسابة الرسمي على موقع تويتر، عن صدور نتائج أهلية الدورة 51، بدأ البحث من قبل المواطنين عن موعد الصرف للدعم، وهو ما سنقدمه لكم من خلال موقعكم “ثقفني” حتى يتمكن المستفيدون من معرفة التوقيت الصحيح لنزول الدم في حساباتهم البنكية.

موعد صرف حساب المواطن دفعة فبراير

من المعروف أن الدعم يصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يصادف يوم عطلة رسمية يتم تقديمه يوم بناءً على ذالك فأن موعد الصرف هو يوم الخميس القادم الموافق 2022/02/09 نظراً لأن يوم الجمعة هو يوم 10 من الشهر فسوف يتم تقديم الصرف يوم.

رابط برنامج حساب المواطن

أدخل على رابط البرنامج الرسمي ca.gov.sa .

. أنقر على نتائج الأهلية للدفعة 51 شهر فبراير.

أضغط عرض النتائج لتظهر لك نتائج الأهلية بالتفاصيل.

عداد نزول دعم حساب المواطن

صرف دعم حساب المواطن الدفعة 51

كما هو معروف فأن البرنامج يودع مبالغ الدعم التي تم تخصيصها للمستحقين الذي تم دراسة الأهلية لهم وتم التأكد من استحقاقهم في حساباتهم البنكية التي تم اعتمادها من قبل البرنامج وبعدها يستطيع المستفيد سحبها من البنك أو من أي صراف ألي يعتمد البنك التابع له.

تعرف على خطوات تغير رقم الآيبان

رد حساب المواطن على مستفيد طالب بمعرفة خطوات تغير رقم الآيبان، حتى لا يتأثر الدعم وجاء الرد أن خطوات التغير يجب أن تكون صحيحة، حتى بلا يتأثر الدعم عبر الخطوات التالية.

الدخول على الصفحة الرئيسية للبرنامج.

تسجيل الدخول ثم الدخول إلي القائمة الرئيسية.

ثم الانتقال إلي بيانات المستفيد.

وبعدها أختار تغير رقم الآيبان وقم بتغير الرقم.

الفرق بين الأهلية الاستحقاق

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال موقع تويتر، أن الأهلية هي أن الشخص مؤهل ومستوفي كافة الشروط المطلوبة من البرنامج للحصول على الدعم، أما الاستحقاق فهو مقدار الدعم الذي يستحقه كل فرد أو أسرة، وهو متغير من أسرة لأسرة، وله عدة معايير منها عدد أفراد الأسرة وأعمارهم السنية منن هو أكبر من 18 عام وأقل من ذالك.

أهداف برنامج حساب المواطن

تقديم الدعم النقدي للفئات المستحقة والتي أتطبقن عليها شروط البرنامج. توفير الحياة الكريمة للمواطن السعودي الذي يعيش على الأرض السعودية. يهدف البرنامج إلي جعل المواطنين يرشدون من أستهلاك الطاقة والمياه التي شروط للاستحقاق. نظراً لإجراء المملكة إصلاحات اقتصادية مما ترتب عليها أثار سلبية فالبرنامج يعمل على معجلات تلك الأثآر.

إعلان نتائج أهلية حساب المواطن

قبل صرف الدعم كل شهر يتم دراسة الأهلية من قبل البرنامج للمتقدمين ويتم تحديد النتائج وكان البرنامج قد أصدر نتائج أهلية الدورة 51 الخاصة بشهر فبراير في السادس والعشرين من يناير الماضي، ويمكن للمتقدمين الدخول على رابط الاستعلام عن الأهلية برقم الهوية الوطنية ومعرفة النتائج.