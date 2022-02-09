موعد إيداع حساب المواطن الدورة 51 شهر فبراير 2022 وشروط التسجيل

موعد إيداع حساب المواطن الدورة 51، حيث إن العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يتسألون عن الموعد الذي سيتم صرف فية الدفعة الخاصة بشهر فبرير الجاري، وذلك لأن البرنامج في بعض الاحيان يقوم بتعديل تاريخ الإيداع من شهر إلى أخر وذلك وفقاً لتوافق تاريخ الإيداع والصرف مع أحدي العطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية.

حساب المواطن الدورة 51

حساب المواطن هو عبارة عن إعانة مالية يتم صرفها شهرياً لجميع الاشخاص المسجلون في البرنامج، حيث إن هذا النظام أطلق من الحكومة في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقدم الدعم المادي للمواطنين ومساعدتهم في تحسين حالتهم المادية عن طريق تقديم راتب إضافي لهم شهرياً.

شروط التسجيل في حساب المواطن

خصص حساب المواطن السعودي عدد من الشروط والقواعد التي لابد من توافرها وذلك من أجل قبول المتقدم في النظام، وتتلخص هذه الشروط في مجموعة السطور التالية:-

الشرط الأساسي إن يكون المتقدم في البرنامج هو مواطن سعودي الجنسية.

يجب إن يكون المتقدم في عمر لا يقل عن 35 سنة عند التقديم في النظام.

إن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 3000 ريال سعودي.

يجب إن يكون مستقل السكن وغير مقيم في مراكز الايواء بالمملكة.

إن يكون المتقدم غير مسجل في أي من المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين.

يجب إن لا يكون لدية سجل تجاري.

عدم أمتلاك المتقدم مشروعات تجارية.

موعد إيداع حساب المواطن الدورة 51

قام البرنامج بالإعلان عن تاريخ الصرف للدفعة الجديدة من البرنامج والخاصة بشهر يناير الجاري، حيث سيتم صرفها في يوم الخميس الموافق 10 فبراير الجاري، وقد تم الإعلان عن نتائج الأهلية من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن وذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-