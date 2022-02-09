تخفيضات على الجوالات في جرير بالسعودية اليوم

عروض جرير في السعودية، تعد مكتبة جرير واحدة من المكتبات المنتشرة في المملكة العربية السعودية، وحرصت جرير على أن توفر إلى عملائها عروض على مختلف الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمول مع نهاية كل أسبوع ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أقوى عروض جرير في المملكة العربية السعودية.

عروض جرير في السعودية:

توفر جرير عروض قوية على الهواتف في المملكة العربية السعودية وتتبعوا معنا في السطور الآتية أقوى عروض جرير على الهواتف:

توفر جرير عرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي من الجيل الخامس مع مساحة 128 جيجا بايت متوفرة باللون الأحمر.

توفر جرير عرض على هاتف تكنو سبارك 6 جو، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفرة باللون الأزرق.

تقدم جرير عرض على هاتف شاومي ريد نوت 10 أس مع مساحة 12 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

عرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 21، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفرة باللون البنفسجي.

تقدم جرير عرض على هاتف آبل ايفون 11، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأحمر وذلك الإصدار الجديد.

يوفر العرض عرض على هاتف آبل أيفون 11، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأسود وذلك هو الإصدار الجديد.

خصومات جرير في المملكة العربية السعودية:

عرض جرير غير متوقفة وليس لها نهاية فتحرص العثيم على أن تلبي كافة متطلبات عملائها وتقدم إليهم كل ما يحتاجون من هواتف وتتبعوا معنا في المقال التالي عروض جرير في المملكة العربية السعودية: