عاجل- الصحة العالمية: انخفاض حالات كورونا بنسبة 17% على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 17% فى جميع أنحاء العالم فى الأسبوع بين 31 يناير و 6 فبراير مقارنة بالأسبوع السابق، على الرغم من أن معدل الوفيات العالمى ارتفع بنسبة سبعة فى المائة، وفقًا لتقرير الأوبئة الأسبوعى لمنظمة الصحة العالمية الصادر اليوم.





ووجد التقرير أيضًا أن متغير أوميكرون يسود بشكل متزايد، ويشكل ما يقرب من 97% من جميع الحالات التى تم تسجيلها على منصة تتبع الفيروسات الدولية GISAID فى آخر 30 يومًا. وبشكل عام، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 19 مليون حالة إصابة جديدة بـ كوفيد-19 وأقل بقليل من 68 ألف حالة وفاة جديدة فى الأسبوع بين 31 يناير و 6 فبراير.

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