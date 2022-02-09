موسكو: التهدئة حول أوكرانيا تتطلب سحب الأسلحة ووقف مناورات الناتو وكييف

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاربعاء، إنه من الممكن تحقيق خفض التصعيد حول أوكرانيا إذا أوقفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المناورات المشتركة مع القوات المسلحة الأوكرانية وسحبت الأسلحة التي تم تسليمها في السابق إلى كييف.

وقالت الناطقة - في إفادة صحفية-: "نحن مقتنعون بأنه من الممكن تحقيق تهدئة للوضع حول أوكرانيا، وهو الأمر الذي يتحدث عنه شركاؤنا الغربيون ويكتبون عنه كثيرًا"، حسبما أفادت وكالة /سبوتنيك/ الروسية.

وأضافت "وللتوصل الى ذلك ينبغي وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وسحب المستشارين والمدربين العسكريين من على أراضيها، ووقف التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لأوكرانيا ودول الناتو، وكذلك سحب جميع الأسلحة الأجنبية التي تم تسليمها سابقًا إلى كييف الى خارج الأراضي الأوكرانية".