وزيرة الخارجية البريطانى: الدبلوماسية هى السبيل الوحيد لحل أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر حسابها الرسمى على "تويتر" لدى وصولها إلى العاصمة الروسية، كتبت تراس: " فى موسكو للقاء وزير الخارجية لافروف وتوضيح أنه يجب على روسيا سحب قواتها على الفور واحترام سيادة أوكرانيا وإلا فستواجه عواقب وخيمة".
وأضافت : "أى توغل سيكون خطأ فادحا ، الدبلوماسية هى السبيل الوحيد للمضى قدما ويجب على روسيا اتباع هذا الطريق" .
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد صرحت فى وقت سابق بأن الجانبين سيناقشان الأمن الأوروبى والضمانات الأمنية خلال محادثات تجرى يوم غد الخميس.
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