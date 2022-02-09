ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

جدة - نرمين السيد - واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات فى أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشى وباء كورونا عالميًا، اليوم الأربعاء، وفيما يلى أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.





فى أوروبا، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 276 حالة وفاة، و68 ألفا و214 إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع عدد من توفوا فى المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 158 ألفا و953 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 18 مليونا و 119 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 384 حالة وفاة، و81 ألفا و367 إصابة جديدة، ليصل إجمالى الوفيات إلى 149 ألفا و896 حالة، وإجمالى الإصابات 11 مليونا و847 ألفا و436 إصابة.

وفى البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 34 ألفا و 23 إصابة جديدة و52 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 2 مليون و963 ألفا و747 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و354 حالة وفاة.

وفى اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 ألفا و618 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 2 مليون و109 ألاف و 999 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 87 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 24 ألفا و410 حالة. حسبما ذكرت صحيفة /كاثميرينى/ اليونانية.

أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 2779 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الجائحة ارتفع إلى 277 ألفا و864 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 761 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة على مدار أمس.

وفى صربيا، سجلت السلطات الصحية 12 ألفًا و 532 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 806 آلاف و 86 إصابة، كما سجلت 58 حالة وفاة ليبلغ إجمالى الوفيات 14 ألفًا و 171 حالة

وفى رومانيا، سجلت السلطات الصحية 27 ألفًا و 346 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليونين و 482 ألفًا و 394 إصابة، كما سجلت 176 حالة وفاة ليبلغ إجمالى الوفيات 61 ألفًا و 92 حالة وفاة.

وفى الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 51 ألفا و858 إصابة جديدة و21 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى مليونين و45 ألفا و988 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و948 حالة وفاة.

آسيويا، سجلت روسيا 183 ألفا و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 13 مليونا و330 ألف و769 إصابة. وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا اليوم الأربعاء، وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: ارتفاع تراكمى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى إلى 337 ألفا و390 شخصا بعد تسجيل وفاة 669 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفى إيران، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيرانية، عن تسجيل 116 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة فى تقريرها اليومى عن ارتفاع اجمالى عدد الوفيات بالفيروس فى البلاد، حتى ظهر اليوم الاربعاء الى 133 ألفا و164 شخصا. وأشارت فى تقريرها الى تسجيل 39 ألفا و 85 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى البلاد، الى 6 ملايين و696 الاف 927 شخصا.

وفى أذربيجان، سجلت وزارة الصحة 7779 حالة إصابة جديدة و28 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى حالات الإصابة إلى 718 ألفا و145 إصابة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة 8948 حالة وفاة.

وفى بنجلاديش، أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية تسجيل 8 آلاف و16 إصابة و33 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليون و887 ألفا و271 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و703 حالة وفاة.

وفى فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 ألفا و956 إصابة و93 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليونين و404 آلاف و651 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 38 ألفا و614 حالة وفاة.

وفى إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 تسجيل 46 ألفا و843 إصابة و65 حالة وفاة خلال 24 ساعة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و626 ألفا و936 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 144 ألفا و784 حالة وفاة.

وفى سنغافورة، سجلت البلاد 10 آلاف و 175 إصابة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 428 ألفًا و 954 مصابًا والوفيات إلى 877 حالة عقب تسجيل 4 حالات وفاة على مدار أمس

وفى بروناى سجلت السلطات الصحية 441 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 18 ألفًا و 845 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 59 حالة.

وفى سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 12 ألفًا و 24 إصابة خلال، الـ10 أيام الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 621 ألفًا و985 إصابة، كما سجلت 36 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالى الوفيات 15 ألفًا و 692 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وفى تشيلى، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 33 ألفا و362 إصابة جديدة و24 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى مليونين و466 ألفا و98 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 40 ألفا و111 حالة وفاة.

وفى إفريقيًا، سجلت كينيا، 60 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 322 ألفًا و 274 إصابة، كما بلغ إجمالى الوفيات 5622 حالة عقب تسجيل حالة وفاة واحدة على مدار أمس.

وفى جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 3628 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و 631 ألفًا و 642 إصابة، كما بلغ إجمالى الوفيات 96 ألفًا و 502 عقب تسجيل 22 حالة وفاة.