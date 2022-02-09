استطلاع: 53% من مؤيدى ترامب يعارضونه فى العفو عن مقتحمى الكونجرس



أكد ما يزيد عن ثلثي الناخبين المسجلين بالولايات المتحدة الأمريكية فى استطلاع جديد، أنهم لا يعتقدون أنه ينبغي العفو عن أولئك الذين شاركوا فى أعمال اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021 ، وهى الفكرة التى طرحها الرئيس السابق ترامب.

وأظهر استطلاع جديد لمجلة بوليتيكو الذي صدر يوم الأربعاء أن 68 في المائة من المستطلعين قالوا إنهم لا يعتقدون أن مثيري الشغب يجب أن يحصلوا على عفو ، وهو ما اقترحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كفكرة في الأيام الأخيرة من رئاسته وقال إنه شيء سيفكر فيه إذا أعيد انتخابه. في عام 2024.

وقال 20 في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع إنه ربما ينبغي العفو عن مثيري الشغب، بينما قال 12 في المائة إنهم ليس لديهم رأي.

من بين أولئك المستجيبين الذين قالوا إنهم صوتوا لصالح ترامب في عام 2020 ، أجاب أكثر من نصفهم بقليل ، 53 بالمائة ، بأنهم لم يوافقوا أيضًا على فكرة ترامب بالعفو عن مثيري الشغب في 6 يناير في الكابيتول ، في حين أن 83 بالمائة من أولئك الذين صوتوا للرئيس بايدن قالوا إنهم اختلفوا مع العفو عن أعمال الشغب.

وقال الرئيس السابق دونالد ترامب الشهر الماضي خلال تجمع حاشد في تكساس إنه سيفكر في العفو عن المتهمين فيما يتعلق بهجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول ، قائلا إنه سيعاملهم "بإنصاف" إذا أعيد انتخابه رئيسا.

وتابع: "إذا ترشحت وفزت ، فسنعامل هؤلاء الأشخاص اعتبارًا من 6 يناير بإنصاف. وإذا تطلب الأمر عفوًا ، فسنمنحهم العفو". وقال ترامب أثناء حديثه إلى حشد من أنصاره في أواخر يناير: "إنهم يعاملون بشكل غير عادل".

ووفقا للتقرير، تم القبض على مئات الأشخاص فيما يتعلق بهجوم الكابيتول ، واعترف 165 شخصًا بأنهم مذنبون اعتبارًا من الشهر الماضي.

ووصف السناتور ليندسي جراهام تصريحات ترامب حول العفو عن مثيري الشغب بأنها "غير ملائمة"، بينما قال السناتور ميتش ماكونيل زعيم الأقلية (جمهوري من كنتاكي): "لن أؤيد تقصير أي من الأحكام الصادرة عن أي من الأشخاص الذين اعترفوا بالذنب بارتكاب جرائم ".

حتى الآن ، لم يقل ترامب بشكل قاطع ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة أم لا في عام 2024.