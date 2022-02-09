بريطانيا تعتزم إلغاء العزل الذاتى للمصابين بفيروس كورونا

قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه سيعلن نهاية العزل الذاتي الإلزامي للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بـ"كوفيد 19"، فى وقت لاحق من هذا الشهر وفقا لاستراتيجية "التعايش مع المرض"، بحسب" سبوتنيك".



وأخبر جونسون المشرعين: "أعتزم العودة في اليوم الأول بعد عطلة نصف المدة لتقديم استراتيجيتنا للتعايش مع كوفيد"، حسبما نقلت "رويترز". يعود البرلمان في 21 فبرايروكان من المقرر إنهاء هذه القيود في 24 مارس المقبل.

وأضاف: "بشرط استمرار الاتجاهات المشجعة الحالية في البيانات، أتوقع أننا سنكون قادرين على إنهاء القيود المحلية المتبقية - بما في ذلك الإلزام القانوني بالعزل الذاتي إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية - قبل شهر كامل".

يأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه جونسون لانتقادات بعد تقارير أفادت بانتهاكه للقواعد الحكومية أثناء فرض قيود على التجمعات والمناسبات العامة، في خضم الوباء، حيث حضر احتفالات مع شخصيات حكومية وموظفي مكتبه.

وفي الشهر الماضي، اعتذر رئيس الوزراء البريطاني أمام البرلمان، في أعقاب التقارير حول الحفلات التي أقيمت في مقر إقامته في داونينج ستريت.