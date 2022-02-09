نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الاردن عبر موقع tawjihi.jo لطلاب الثانوية العامة الاردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الاردن نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان حيث يتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من أجل التعرف والاستعلام عن نتيجة التوجيهي التي سيتم الكشف عنها بعد ساعات قليلة من الان عبر موقع وزارة التربية والتعليم الهاشمي أو موقع نتائج التوجيهي الذي نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الان الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الاردن

كشف الدكتور نواف العجارمة معالي الأمين العام داخل وزارة التربية والتعليم الاردنية، على ان نتائج التوجيهي بالاردن سيتم الإعلان عنها بمنتهى السهولة على مستوى شتي المحافظات الاردنية بعد الانتهاء من أعمال رصد وتصحيح الدرجات، حيث صرح معالي على موعد إعلان تلك النتائج فى شتى المحافظات الهاشمية، حيث أكد معاليه على ان نتائج الطلاب تعلن صباح يوم الغد الموافق اليوم العاشر من فبراير، حيث قد اكد معالي على ان عمليات التصحيح قد تمت على قدر ميسر على مستوى كافة المحافظات الاردنية ، عليه نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين حيث أكد معاليه على ان امكانية الاستعلام عن تلك النتائج ستكون أمام الجميع بمنتهى السهولة على نحو الكتروني نستعرضها الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022

أشار معالي وزير التربية والتعليم الأردني على طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالاردن بشكل وبصورة الكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم الاردني على نحو الكتروني جاءت بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم الاردني او موقع نتائج التوجيهي المباشر الموجود داخل الرابط التالي”هنا”

إدخال اسم الطالب الرباعي داخل الايقونة المخصصة لها

تسجيل رقم الجلوس داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على أيقونة عرض الدرجات وانتظر قليلاً حتى تكون على الفور امامكم النتائج معلنة على الفور

هذا وبامكانكم مشاركتنا داخل صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن نتائج التوجيهي حتي نساعدك بالحصول علي على تلك النتائج بأبسط شكل واسهل صورة ممكنة فور ان يتم الاعلان عنها