العاهل السعودى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وجرى خلال الاتصال، التأكيد على العلاقة الاستراتيجية التاريخية التى تربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قد أكد خادم الحرمين الشريفين، على أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمنى المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مثمنًا ما أبداه فخامته من التزام بلاده بدعم المملكة فى الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وبموقف الولايات المتحدة الأمريكية بوقوفها إلى جانب المملكة وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها، مشيرًا إلى دعم المملكة جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووى، وعلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران فى المنطقة، ومؤكدًا فى الوقت نفسه حرص المملكة على نزع كافة أسباب التصعيد فى المنطقة ومواصلة الحوار.

كما أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن حرص المملكة للوصول إلى حل سياسى شامل فى اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني، مشيرًا إلى جهود المملكة المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمنى وإعادة إعمار اليمن.

وفيما يتعلق بالطاقة وأسواق البترول، أكد خادم الحرمين الشريفين، على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهًا بدور اتفاق أوبك بلس التاريخى فى ذلك، وأهمية المحافظة عليه.