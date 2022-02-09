دبى تعلن رفع تدريجى لقيود الطاقة الاستيعابية لمختلف الأنشطة والفعاليات

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث فى دبى، أنه سيتم الرفع التدريجى للقيود المتعلقة بالطاقة الاستيعابية لمختلف الأنشطة والفعاليات فى إمارة دبى بمختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والرياضية والترفيهية ومراكز التسوق إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للمناسبات الاجتماعية ووسائل النقل، اعتبارا من اليوم الأربعاء وصولاً إلى التشغيل بكامل الطاقة الاستيعابية بحلول 15 فبراير الجارى.





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