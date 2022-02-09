“الان” اسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير 2022 المعلنُ من ارامكو SA لمتابعُة اسعار بنزين 91 وبنزين 95

أسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير 2022، سيتم الإعلان عن أسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير خلال الساعات القليلة الماضية بعد دراسة كافة العوامل المؤثرة على أسعار المواد البترولية محليا وعالميا، لتخرج لجنة التسعير التلقائي التابعة لشركة ارامكو اليوم الخميس لتصرح بالأسعار الجديدة للبنزين خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، حتى يتم العمل بها بشكل رسمي في الأسواق السعودية، ونستعرض معكم خلال الفقرة القادمة التسعيرة الجديدة للبنزين وآلية تطبيقها داخل الأسواق.

أسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير 2022

من المقرر العمل بالأسعار الجديدة للبنزين في الأسواق السعودية منذ الإعلان عنها في يوم الخميس الموافق 10 فبراير، بعد نشرها خلال الجريدة الرسمية، بعد ان يتم الاعلان عنها من قبل شركة ارامكو المسؤول الرسمي عن تسعيرة البنزين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعمل الشركة على شكل شهري على تحديث اسعار المواد الوقود والطاقة، ليتم الاعلان عن الاسعار الخاصة بالبنزين فى اليوم العاشر من فبراير، علي ان من المقرر على ان يتم العمل بتلك الاسعار لمدة شهر اعتباراً من مساء يوم الحالي حتي يوم الحادي عشر من مارس المقبل عليه نستعرض مع حضراتكم الاسعار الموجودة حالياً بالاسواق السعودية التي جاءت على النحو التالي

بلغ سعر اللتر من بنزين 91 في المملكة نحو 2.18 ريال.

وصل سعر اللتر من بنزين 95 اليوم في السعودية إلى 2.33 ريال سعودي.

بلغ سعر اللتر من الغار الطبيعي اليوم في المملكة نحو 0.75 ريال.

وصل سعر لتر الديزل اليوم إلى 0.52 ريال.

قد استعراضنا مع حضراتكم جميع الاسعار الموجودة داخل الاسواق السعودية، على ان يتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل التعرف على الاسعار الجديدة التي ستكون موجودة داخل الاسواق السعودية، التي سنستعرضها ونتابعها مع حضراتكم فور ان يتم الاعلان عنها من قبل شركة ارامكو، حيث بدءت مؤشرات البحث على جوجل تتزايد لحظة بلحظة لاجل التعرف على اجدد اسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتسابق العديد من المواطنين وراء التعرف على اجدد التفاصيل المطروحة حيال تلك الاسعار التي سيتم الاعلان عنها فى المؤتمر الصحفي الذي سيتم الاعلان عنه من قبل المسؤول عن تغيير تعريفة البنزين داخل المملكة العربية