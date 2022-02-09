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عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية، أعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال نتيجة الاعدادية بالقاهرة وذلك بعد أن استطاع القائمين على أعمال كنترول اعدادية القاهرة، من الانتهاء من أعمال التصحيح والترصيد والمراجعة الدقيقة لدرجات الطلاب في غضون عدة أيام وذلك بعد أن انتهت أعمال امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة يوم الخميس الماضي الموافق 3 فبراير الجاري، وقد بلغت نسبة النجاح في اعدادية القاهرة للفصل الدراسي الأول نحو 73.2%.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس 2022

حدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رابطاً الكترونياً يمكن من خلاله معرفة نتيجة الاعدادية بالقاهرة للفصل الدراسي الأول، حيث يمكن للطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور من خلال هذا الرابط الالكتروني معرفة النتيجة، بعدما يتم الانتهاء من رفع النتيجة على الخادم الخاص بالموقع الالكتروني المحدد من قبل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ويمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القاهرة من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:-

* الدخول على موقع نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة.

* يقوم الطالب أو ولي الأمر بإدخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض.

كذلك فإنه من خلال موقعنا المتميز يمكن لك عزيزي الطالب معرفة النتيجة من خلال القيام بترك رسالة تتضمن اسمك ورقم جلوسك في تعليقات الموقع وسوف نقوم وعلى الفور، وفور تمكننا من ذلك بعرض النتيجة مباشرة لتكون أول من يعرف نتيجته، خاصة وأنه سيتم اعلانها في أقرب وقت ممكن.

وتعد نتيجة الشهادة الاعدادية هامة جداً لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي، حيث أنه كلما حصل الطالب على درجة كبيرة في مختلف المواد الدراسية، فإن ذلك سوف يمكنه من الالتحاق بفصول الثانوية العامة وكافة المدارس التي تحصل على أعلي مجموع في الشهادة الاعدادية والتي يحدث عليها تنافس كبير من قبل الطلبة والطالبات، أما إذا لم يحصل الطالب على مجموع عالي في الصف الثالث الاعدادية، فإن ذلك سوف يؤدي به إلى الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة من صناعي وزراعي وتجاري وفندقي وخدمات، ولهذا يحرص الطلاب في الاعدادية في الحصول على أعلي مجموع يمكنهم من الالتحاق بصفوف الثانوية العامة.