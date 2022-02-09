جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير 2022 الجديدة من شركة ارامكو aramco لمعرفة سعر بنزين 91 وبنزين 95

أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2022، سيتم الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير فى يومنا الحالي حيث قامت اللجنة الخاصة بالتسعير التلقائي للمواد البترولية في السعودية، بإجراء بعض التعديلات على الأسعار التي يتم العمل بها خلال الفترة المقبلة على ان تتزايد على غرار هذا الامر مؤشرات البحث على جوجل من أجل التعرف على اجدد اسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية.

أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2022

شركة ارامكو للمنتجات البترولية هي المسؤولة عن تسعير البنزين داخل المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى توضيح آلية العمل به، حيث تعمل شركة ارامكو شهرياً فى مساء يوم العاشر من كل شهر على اعلان اسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية بعد الانتهاء من سياسة خاصة من خلالها يتم مراجعة الاسعار الحالية بالاسعار العالمية، حتي يتم الاعلان عن اجدد اسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية التي سيجري تطبيها على مستوي جميع المدن السعودية، لتاتي اخر تعديلات شركة ارامكة للاسعار تعريفة البنزين سواء بنزين 91 او بنزين 95 او الغاز الطبيعي او الديزل على النحو التالي

بلغ سعر اللتر من بنزين 91 في المملكة نحو 2.18 ريال.

وصل سعر اللتر من بنزين 95 اليوم في السعودية إلى 2.33 ريال سعودي.

بلغ سعر اللتر من الغار الطبيعي اليوم في المملكة نحو 0.75 ريال.

وصل سعر لتر الديزل اليوم إلى 0.52 ريال.

العوامل المحددة للأسعار الجديدة للبنزين

صرح مصدر حكومي مسؤول أن من أكثر العوامل التي تؤثر على تسعير المواد البترولية في السعودية ، هي أسعار الخام العالمية، وأضاف أن الأسعار العالمية التي يتم العمل بها الآن بلغت فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، وأشار ان اللجنة تقوم بدراسة كافة المتغيرات التي شملت منظومة التسعير والإنتاج خلال الثلاثة شهور الماضية، عليه يتابع عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية على مدار الساعة اجدد التفاصيل الواردة حيال اسعار البنزين داخل المملكة التي يتم الاعلان عنها بشكل خاص من قبل شركة ارامكو فى اليوم العاشر من كل شهر، التي سيجري اعمال تطبيقها لمدة شهر حتي اليوم الحادي عشر من شهر مارس المقبل