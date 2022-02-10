نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022، بالاسم ورقم الجلوس الخاصة بالترم الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية من أهم المواضيع التي يبحث عنها الطلاب المصريين وأولياؤهم. وهذا بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن ظهورها في كل المحافظات المصرية التي أجريت فيها الامتحانات. وتجدر الإشارة إلى أنّ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد قام باعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي للفصل الأول، وبلغ عدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحانات حوالي 183066 طالب وطالبة. ونجح منهم حوالي 133301ن وبالتالي فنسبة النجاح هنا تقدر بحوالي 73.2 %. أما بالنسبة لضعاف السمع والصّم بلغت نسبة نجاحهم 97.2 %. والمكفوفين 74 %، وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن موضوع نتيجة الاعدادية. تابعوا معنا التفاصيل التي سنذكرها لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

صرّح مدير مديرية التربية والتعليم بأنّ نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ستكون متاحة لكل الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات المصرية من خلال البوابة الإلكترونية التي استحدثتها وزارة التربية والتعليم الفني، وهي البوابة الخاصة بمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg، ويمكن للطلاب الاستعلام بإدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب أو طالبة في الخانة المحددة لذلك.

كانت وزارة التربية والتعليم الفني بمصر قد صرّحت في وقت سابق بأن مديرية كل محافظة ستعمل على إعلان النتيجة بشكل رسمي من خلال الموقع والصفحة الرسمية على الفيسبوك بعد أن تعتمد بشكل مباشر، كما نوّهت إلى أنه لم يتم استحداث اي شيء جديد فيما يخص طريقة تقييم الشهادة الإعدادية 2022، إذ يتم حساب مجموع مجموع الطالب لنهاية العام من 280 درجة، وهذا بـ 140 درجة لكل ترم.

رابط بوابة نتائج الشهادة الاعدادية

وضعت وزارة التربية والتعليم الفني بمصر رابط خاص بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمصر. وهذا من أجل توفير الوقت والجهد على الطلاب وتجنيبهم عناء التنقل إلى المدارس، خصوصا في ظل انتشار وباء كورونا. ويمكن للطلاب الدخول إلى الموقع المستحدث في إطار مواكبة التطور التكنولوجي في ميدان التعليم من أجل الحصول على النتائج، وهذا باتباع ما يلي:

أولا: الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

ثانيا: اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج.

ثالثا: يتوجب على الطالب إدراج بياناته الشخصية كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

رابعا: يتعين على الطالب تحديد الصف المقيد به والفصل الدراسين ثم يدرج رقم جلوسه في الامتحانات.

في الأخير يضغط على زر الاستعلام، وستظهر النتائج الخاصة بالطالب في كل المواد التي اجتاز امتحاناتها.

بهذا نصل وإياكم إلى نهاية المقال الذي خصصناه لموضوع نتيجة الشهادة الاعدادية 2022، نرجوا التوفيق لكل الطلاب المصريين.