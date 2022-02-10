نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2021-2022 الثانوية العامة الأردنية وزارة التربية والتعليم عبر الرَّابط www.tawjihi.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2021-2022 الثانوية العامة الأردنية يعيش طلاب الأردن حالة من الخوف والقلق بسبب نتيجة التوجيهي التكميلي 2022، حيث تم الإشارة إلى أنه سيتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022 على مستوى جميع محافظات الأردن، وبناءًا على ذلك فقد تفصلنا ساعات قليلة على ظهور رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة، وخلال السطور التالية سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج تكميلي الثانوية العامة توجيهي 2021-2022.

موقع استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2021-2022

أكدت وزارة التربية والتعليم الهامشية أنه سيتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات المقبلة وتحديدًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت الأردن، حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بمنتهى الدقة على مستوى جميع المحافظات الأردنية، وقد أكدت الوزارة أنه سيتم نشر نتائج التوجيهي التكميلي عبر موقع نتائج قامت الوزارة بتخصيصه لكي يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج من خلاله، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم العربي، فيستطيع الطلاب بدلًا من الذهاب إلى المدرسة الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني.

اعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2021-2022

ومن جانبه أكد الدكتور وجيه عويس وزير التربية والتعليم الأردنية على أن جميع الأخبار التي يتم تداولها حول تأجيل ظهور نتيجة التوجيهي التكميلي ما هي إلا شائعات كاذبة ليس لها أساس من الصحة.

وجاء بيان وزارة التَّربية والتَّعليم – الأردن كما يلي

قرَّر وزير التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور وجيه عويس إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي لعام 2021 في تمام الساعة العاشرة 10:00 من صباح يوم الخميس 2022/2/10 عبر الرَّابط www.tawjihi.jo

خطوات الاستعلام عن نتيجة التوجيهي التكميلي

يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة التوجيهي التكميلي فور ظهورها صباح الغد الخميس 10 فبراير من خلال الموقع المخصص للنتائج، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية: