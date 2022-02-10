نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن موقع نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الاردن برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية tawjihi.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الاردن برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان حيث تتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل التعرف على تلك النتائج التي تدور حولها حدة البحث والقلق والتوتر بعد الاشارة على ان تاريخ اعلانها الرسمي سيكون فى اليوم العاشر من فبراير على مستوى جميع المحافظات الاردنية

موقع نتائج التوجيهي 2022 الاردن

نتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالاردن، حيث تسود حالة من التوتر والقلق على طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالاردن حيث قد اكدت وزارة التربية والتعليم الهاشمية على أنه حرصاً على صحة وسلامة الطلاب فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد سيتم نشر نتائج التوجيهي بالاردن عبر موقع نتائج خاص سيكون تابع لوزارة التربية والتعليم الاردني عليه اكدت مصادر رسمية تابعة لوزارة التربية والتعليم الاردنية على ان اعمال التصحيح ورصد الدرجات قد تمت بمنتهى الدقة على مستوى جميع المحافظات الاردنية، عليه أكد الدكتور وجيه عويس معالي وزير التربية والتعليم الاردنية على ان نتائج التوجيهى الدورة التكميلية سيتم الإعلان عنها فى موعدها السابق ان تم الاعلان عنه وهو فى صباح يوم العاشر من فبراير عند العاشرة صباحاً حسب توقيت الأردن، على ان ينفي معالي جميع الأخبار الرائجة حول تأجيل موعد نتائج التوجيهي، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج التوجيهي

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي

نستعرض الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج التوجيهي فى الاردن اون لاين من خلال موقع نتائج التوجيهي الذي قد تم الإعلان عن تفعيل إمكانيات الاستعلام عن نتائج التوجيهي من خلاله على نحو اتباع مجموعة الخطوات البسيطة والسهلة التي جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع نتائج التوجيهي من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي

تسجيل اسم الطالب الرباعي داخل الايقونة المخصصة لها

تسجيل رقم الجلوس داخل الايقونة المخصصة لها

تسجيل رمز التحقق داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة عرض النتائج لتكون على الفور امامكم

بدء العد التنازلي من أجل اعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2022 المقرر على ان يتم الاعلان عنها اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية، عليه تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل وراء الكشف والاستعلام عن تلك النتائج التي ستكون معلنة سواء بالاسم الرباعي او رقم الجلوس فى شتي المحافظات الاردنية