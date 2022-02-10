اقتحام الكابيتول.. قرار جديد من لجنة التحقيق الأمريكية

جدة - نرمين السيد - استدعت لجنة مجلس النواب الأمريكى المختارة للتحقيق فى هجوم 6 يناير على مبنى الكونجرس اليوم "الأربعاء" مسؤول البيت الأبيض فى إدارة دونالد ترامب السابقة، بيتر نافارو، للشهادة فى هذه الوقائع.





وذكرت قناة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن نافارو أيّد مزاعم الرئيس السابق ترامب بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 "قد سُرقت عبر التزوير على نطاق واسع".

وأوضحت القناة أن نافارو يزعم أن هناك مواطن آخر توصل إلى خطة مع حليف ترامب ستيف بانون للطعن فى نتائج الانتخابات عن طريق تأخير التصديق فى 6 يناير على تصويت الهيئة الانتخابية من أجل إبقاء ترامب فى منصبه.

وأثار قرار الحزب الجمهورى وصف أحداث السادس من يناير 2021 على أنها "تعبير سياسى مشروع" وتوجيه توبيخ سياسى إلى برلمانيين جمهوريين اثنين يحققان فى دور الرئيس السابق فى الهجوم على مقر الكونجرس، امتعاضا فى صفوف الجمهوريين.

وأوضح ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ "السؤال الذى يطرح هو هل أن الحزب الجمهورى عليه أن ينتقد اعضاء فى الحزب قد يكون لهم أراء مختلفة عن موقف الغالبية؟ هذا ليس دور الحزب الجمهوري". وقد كان لأعضاء جمهوريين آخرين فى الحزب الجمهورى الموقف نفسه.

وليز تشينى وآدم كينزينجر هما الجمهوريان الوحيدان المشاركان فى اللجنة البرلمانية التى تحاول القاء الضوء على تصرفات دونالد ترامب خلال الهجوم على مقر الكونجرس.

وقرر الحزب الجمهورى خلال مؤتمره الأسبوع الماضى توجيه توبيخ لهما متهما إياهما بتصرف "مدمر للحزب الجمهورى وجمهوريتنا".

ودافعت إحدى المسؤولات الجمهوريات فى مجلس النواب عن القرار الثلاثاء. وقالت إليز ستيفانيك "يحق للحزب الجمهورى اتخاذ إجراءات".

لكنها أشارت إلى أن الجمهوريين فى مجلس النواب لم يقرروا بعد إن كانوا سيتخذون إجراءات عقابية أخرى فى حق النائبين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الموضوع الذى قد يحتل حيزا واسعا فى انتخابات منتصف الولاية، سيؤثر على فرص الجمهوريين لاستعادة السيطرة على الكونجرس فى نوفمبر، قالت ستيفانيك "سنرى كيف أن الناخبين سيتفاعلون بسرعة هذه السنة".