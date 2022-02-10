فصل التيار الكهربائى عن 9 قرى وتوابعهم بمراكز كفر الشيخ

ووجه جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التى ستشهد فصل التيار الكهربائى عنها حيث سيتم فصل التيار الكهربائى عن 9 قرى وتوابعهم من الساعة التاسعة والربع صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً فسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى محلة القصب غرب كفر الشيخ، وتتأثر من عمليات الفصل قرية محلة القصب وتوابعها وفصل التيار الكهربائى عن مغذى شباس الملح بشمال دسوق وتتأثر بالفصل قرية شباس الملح وجزء من قرية المندورة.
كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى الروضة بسيدى سالم وتتأثر بعملية الفصل قرى الروضة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الدراملى بالرياض وتتأثر قرى العباسة والزاوية وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى القن بمطوبس وتتأثر بالفصل قرية القن وعزبة عمرو وبنى بكار، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى كوم الحجر بالحامول وسيتأثر بالفصل قرية كوم الحجر وتوابعها.
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