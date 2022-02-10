ايداع دعم شهر فبراير حساب المواطن الدفعة 51 في حسابات المستفيدين

قد قام برنامج حساب المواطن بالإعلان من خلال حسابه الرسمي عن بدء إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 51 لشهر فبراير عام 2022 في حسابات المستفيدين ومستحقي الدعم من مواطني المملكة العربية السعودية وبالأخص تم إيداع الدعم في بنك الراجحي، حيث من المتوقع خلال الساعات القادمة سوف يستطيع جميع المستفيدين من الدعم المالي لحساب المواطن من صرف رواتبهم، ومن الجدير بالذكر أن حساب المواطن قد قام بتحديد يوم 10 من كل شهر ميلادي من أجل إيداع حساب المواطن للمستحقين لذلك عمليات الإيداع بدأت بالفعل وسوف تنتهي في نهاية يوم الخميس الموافق 10 من شهر فبراير الميلادي.

ايداع دعم حساب المواطن شهر فبراير للمستفيدين

بدأ حساب المواطن بالإعلان عن القائمين والمستفيدين من الدعم عن بدء إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 51 شهر فبراير 2022 في حساب المستحقين، لذلك من المتوقع في الساعات القادمة سوف يتمكن جميع المستحقين من صرف الدعم الخاص به، وبذلك أصبح برنامج حساب المواطن واحدًا من أهم برامج الدعم في الوقت الحالي والآونة الأخيرة حيث أنه يقدم الإعانة والمساعدة المادية والمالية للمواطنين الأكثر احتياجًا والأسر تحت خط الفقر وذوي الدخل المتوسطة، ومن الجدير بالذكر أن صرف حساب المواطن يكون خلال يوم 10 من كل شهر ميلادي.

البنك الراجحي وصرف حساب المواطن

تم البدء في إيداع دعم دفعات شهر فبراير للمستفيدين في بنك الراجحي السعودي، وبعد ساعات قليلة سوف يتم الإيداع لباقي بنوك المملكة العربية السعودية بشكل منتظم، ويسأل البعض عن المبالغ التي سوف يتم إيداعها ومن هنا جاء رد حساب المواطن أن الإيداع سوف يكون للمبلغ الذي يتم صرفه لكل شهر فهو ثابت ولن يتغير إلا في حالة تقديم اعتراض مادي ومالي وإرفاق المستندات التي تثبت أحقية هذا الاعتراض، ووجه برنامج حساب المواطن رسالة للمواطن السعودي إنه يمكن التوجه إلى أي صراف آلي قريب من المنزل من أجل صرف الراتب وهذا من أجل تيسيير المعاملات البنكية وذلك لتطوير الخدمات الرقمية للسعودية.

الاستعلام عن دفعات حساب المواطن

يوجد أكثر من طريقة من أجل التواصل مع دعم حساب المواطن من أجل الحصول على الردود الخاصة باستفسارات وشكاوى المواطنين ويمكن التواصل والاستفسار من خلال الخطوات التالية: