أسباب تؤدي إلى تشقق القدمين وصفات لعلاج تشققات الأقدام في المنزل

تشققات الأقدام من المشاكل الأكثر انتشارا وظهورها وخاصة فى فصل الشتاء ويرجع ذلك لعدة عوامل ومن أهمها برودة الطقس وقلة منسوب الماء بالجسم فالناس فى الشتاء التسرب كميات كافية من الماء لتحافظ على رطوبة الجسم وغيرها من الأسباب التي تؤدي لجفاف البشرة وسوف نتعرف معا على اهم اسباب تشققات القدمين وكيفية علاجها.

أسباب وعوامل تؤدي إلى تشقق القدمين

من أبرز العوامل التي تؤدي إلى تشققات القدم هي الأسباب التالية:

لا تحصل القدمين على الترطيب الكافي لها ويحدث نتيجة نقص الجسم لعناصر هامة مثل الزنك لأن نقص هذا العنصر يؤدى إلى هذه التشققات.

الوسادة الدهنية الموجودة أسفل القدم لا تستطيع تحمل الوزن الزائد و تشقق القدمين لذلك السمنة وزيادة الوزن أحد أهم الأسباب المؤدية لتشققات الاقدام.

التقدم بالعمر أحد الأسباب لأن الجلد يصاب بالكلى والشيخوخة فيتشقق.

والوقوف لفترات طويلة فى المطبخ أو فى العمل يؤدى لتشقق الأقدام.

وصفات لعلاج تشققات الأقدام

سنعرض عليكم وصفات سهلة التحضير لعلاج تشققات الأقدام

العسل الأبيض ودقيق الأرز

تضاف دقيق الأرز مقدار ثلاث ملاعق والعسل الابيض ملعقة صغيرة وقطرات من خل التفاح .

تخلط جميع المكونات معا وتدهن بها تشققات الأقدام وتترك عليها لمدة عشر دقائق.

تفرك الأقدام جيدا بعد جفاف الخليط وهذا الفرك يساعد في التخلص من الجلد الميت.

عصير الليمون والفازلين المرطب