رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022 وخطوات الحصول على النتيجة

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عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي التكميلي الأردن، يبحث عنها الآن الالاف من الطلبة والطالبات في الثانوية العامة الأردنية، وذلك من أجل التعرف على النتائج النهائية للاختبارات التكميلية التي خضع لها نحو 95 ألف طالب وطالبه من كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للعام الدراسي 2022/2023 وذلك بعدما أعلنت الجهات المسئولة عن اعلان نتائج التوجيهي التكميلي الأردن عن إمكانية إعلان النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن وخطوات الحصول على النتيجة:-

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن أنه سوف تقوم بنشر نتائج التوجيهي التكميلي ، على الموقع الالكتروني للوزارة، فور اعتمادها، حيث أن وزارة التربية والتعليم هي الوزارة الوحيدة المسئولة عن إعلان نتائج التوجيهي التكميلي، وأن الوزارة ليست مسئولة عن أية نتائج تقوم أي جهة من الجهات بإصدارها.

وأشارت وزارة التربية والتعليم الأردنية إلى أنها سوف تقوم بالإعلان عن النتيجة في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022 وحتى يوم 15 من شهر فبراير الجاري.

يذكر أن طلاب التوجيهي في الأردن قد أدوا امتحانات الارشاد التكميلي للعام الدراسي الجاري وذلك في الفترة من 30 ديسمبر الماضي وحتى يوم 22 يناير من العام الجاري.

خطوات الحصول على نتائج التكميلي التوجيهي الأردن :-

أعلنت وزارة التربية والتعليم بأنه يمكن لجميع الطلبة والطالبات في الثانوية الأردنية، معرفة النتائج من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث أنها سوف تقوم بوضع رابط الكتروني يمكن من خلاله للطلبة والطالبات في تكميلي الأردن معرفة النتائج، كذلك يمكن معرفة النتائج من خلال إتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع نتائج التوجيهي التكميلي التابع لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به ثم الضغط على عرض من أجل معرفة النتائج.

ونوهت وزارة التربية والتعليم الأردنية مرة اخري بأنها هي الوحيدة التي سوف تقوم بإصدار نتائج التكميلي التوجيهي على موقعها الإلكتروني، وأنها غير مسئولة عن أية جهات أخرى تقوم بإعلان النتائج للطلاب، حيث أن تلك النتائج ستكون غير صحيحة بالنسبة للطلبة والطالبات ويجب عليهم تحري الدقة.

ونحن بدورنا ومن خلال موقع ثقفني نتمنى لجميع الطلبة والطالبات في التكميلي الأردن بالتوفيق والنجاح.