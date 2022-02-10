مراجعه أسعار البنزين الجديدة بالمملكة فبراير 2022 حسب أرامكو السعودية اليوم 10/2/2022

أسعار البنزين الجديدة بالمملكة فبراير 2022، حيث تراجع شركة أرامكو السعودية وهي أكبر شركات الوقود بالمملكة العربية السعودية في هذه اللحظات أسعار البنزين تمهيدًا للإعلان عنها مساء اليوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022 وهو الموعد المحدد لمعرفة أسعار البنزين الجديد بالمملكة السعودية فبراير 2022 ، حيث تعمل الشركة على مراجعة أسعار منتجات الطاقة والوقود بصورة شهرية ويتم الإعلان عن الأسعار في نفس الموعد من كل شهر، وذلك بعد التعديلات التي شهدتها المملكة ابتداءً من فبراير الماضي ليتم مراجعة أسعار الوقود بصورة شهرية بدلًا من مراجعتها كل ثلاثة أشهر بصورة ربع سنوية.

أسعار البنزين الجديدة بالمملكة فبراير 2022

يترقب جميع مواطني المملكة لمعرفة أسعار البنزين الجديدة لشهر 2 2022، والتي سيتم عنها بصورة رسمية مساء اليوم الخميس من قبل عملاق النفط السعودي، شركة أرامكو، وتختلف الأسعار في المملكة حسب بعض العوامل المختلفة ومنها أسعار المحروقات، كما يؤثر السعر العالمي للوقود وكذلك سعر برميل النفط على أسعار البنزين وهو ما يؤدي إلى ارتفاعها أو انخفاضها على حسب، كما تؤثر أيضًا حاجة السوق الخارجة بصورة كبيرة على أسعار المحروقات بالمملكة حيث تختلف الأسعار سحب كمية النفط التي يتم تصديرها خارج المملكة، ومن المقرر أن تعلن أرامكو عن أسعار البنزين الجديد مساء اليوم الخميس فكونوا على الموعد.

اسعار البنزين فى السعودية ارامكو 2022

أسعار المنتجات لشهر يناير 2022م (ر.س. / لتر)