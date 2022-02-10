رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن الثانوية العامة عبر وزارة التربية والتعليم tawjihi.jo

نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن وزارة التربية والتعليم، يبحث طلاب وطالبات المملكة الأردنية الهاشمية عن رابط الاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية العامة، حيث اكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي انه سيتم إعلان بيان رسمي بنتيجة الطلاب وأسماء الأوائل، خلال الساعات القليلة القادمة حيث تم الانتهاء من اختبارات الثانوية العامة بالأردن في 22 يناير 2022، وتم التصريح أن عمليات تصحيح أوراق عمل الطلاب ورصد النتائج فور الانتهاء من الاختبارات، والآن ينتظر الطلاب بلهفة موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022.

نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأردن عبر صفحتها الرسمية الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد علامات الطلاب، وأكدت انه سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب عبر رابط ” نتائج التوجيهي التكميلي 2022″ التابع لوزارة التربية والتعليم tawjihi.jo، وصرحت الجهات المعنية انه تم تصحيح أوراق إجابات الطلاب والطالبات علي اكمل وجه، فقد خاضوا التلاميذ الامتحانات من يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021، وقد نجحت وزارة التعليم في مسايرة العملية التعليمية رغم الصعوبات التي تواجهها المملكة الهاشمية من جراء تفشي وباء كوفيد-19.

رابط الاستعلام عن نتائج طلاب التوجيهي 2022

يتم الاستعلام عن نتيجة الطلاب من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم ويتم اتباع الخطوات التالية لاستخراج النتيجة:

وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي moe.gov.jo

أكدت وزارة التعليم أن طلاب وطالبات الثانوية العامة تقدموا للاختبارات، وقد قال مدير إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم محمد كنانة، انه من المتوقع أعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، ويتم الاستعلام عن نتيجة الطلاب بكل سهولة ويسر، ووضح أن الرابط سيتم أعلان النتائج عليه لكافة المحافظات، وحيث دشن الطلاب عمليات بحثية مكثفة لرغبتهم في معرفة؛ رابط موقع وزارة التربية والتعليم بالأردن، ومن خلال مشاركتنا المستمرة فاليوم نشارككم اليوم الرابط وطريقة الاستعلام عن نتيجة طلاب وطالبات الثانوية العامة.