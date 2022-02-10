نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الدخول على حساب المواطن” استعلام حساب المواطن برقم الهوية ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الدخول على حساب المواطن، حيث يزيد البحث من قبل المواطنين والمواطنات المستفيدين من دعم حساب المواطن في مثل هذا اليوم كل شهر وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلاديا، حيث يتم صرف وإيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية عبر الموقع الرسمي، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

نزول حساب المواطن

وقد تم الإعلان عن نزول وبدء إيداع الدعم في حسابات المستفيدين لشهر فبراير وهذا عبر تغريدة رسمية عبر الحساب الرسمي لحساب المواطن عبر التويتر citizen account، وقد تم الإعلان في التغريدة على أن الدعم سينزل بشكل تدريجي في الحسابات الخاصة بالمستفيدين من بداية اليوم الخميس 10 فبراير 2022، وستستمر عمليات الإيداع حتى نهاية يوم الخميس.

ويتاح للمستفيدين من البرنامج خدمة الاستعلام عن الدعم الخاص بهم وما هو المبلغ الذي سوف ينزل لهم، وهذا ما يوفره دعم حساب المواطن بشكل متميز، حيث إنه في حالة وصول الدعم الخاص بك ناقصا فيمكنك تقديم اعتراض على حساب المواطن.

وسيتم حينها دراسة الاعتراض وفي حالة قبوله فسيتم تعويضك بأثر رجعي في الشهر المقبل مع الدفعة القادمة، وهذا ما حدث مع العديد من المواطنين من متابعينا، وقد شرحنا لكم طريقة الاعتراض على حساب المواطن، فتابعوا معنا.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

ويمكنك الاستعلام عن الدعم الخاص بكم بكل سهولة ويسر برقم الهوية الخاصة بكم وبشكل إلكتروني، وهذا عن طريق اتباع الخطوات الموضحة في الأسطر القليلة القادمة وهذا قبل استعلام الدعم الخاص بكم، وهي كالآتي:

بوابة حساب المواطن

اذهب إلى بوابة حساب المواطن عبر الرابط الرسمي ca.gov.sa.

يمكنك معرفة المبلغ الذي يفترض أن يصرف لك عن طريق الحاسبة التقديرية وهذا عن طريق ادخال بيانات الأسرة بشكل صحيح.

ثم اضغط على الدخول.

قم بتسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة السر الخاصين بك.

ثم اختر أحد الخيارات التي تريد الاستعلام عنها في حساب المواطن.

وفي حالة عدم نزول الدعم لك كاملا فيمكنك تقديم الاعتراض بعد الدخول إلى حسابك، وهذا عن طريق ادخال كافة البيانات المطلوبة للاعتراض، فتابعوا معنا.