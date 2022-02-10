نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2022 في السعودية مراجعة شركة أرامكو التسعيرة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2022 ستقوم شركة ارامكو السعودية خلال الساعات الأولى من يوم الخميس الموافق عشر من شهر فبراير الإعلان رسميا عن أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير في السعودية، وذلك بالتزامن مع قيامة ارامكو السعودية بأجراء المراجعة الدورية على أسعار البنزين خلال الأيام الأخيرة، وتزامنا مع الموعد الشهري الخاص بطرح الأسعار الشهرية الخاصة بأنواع البنزين المختلفة في السعودية، حيث تعتبر شركة ارامكو السعودية هي المسئولة رسميا عن تحديد اسعار البنزين الجديدة بشكل شهري والتي يتم تطبيقها في جميع انحاء السعودية بشكل عام.

تطبيق أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير

أعلنت شركة ارامكو السعودية رسميا صباح اليوم الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر فبراير عن تطبيق الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين لشهر فبراير في السعودية، والتي من المفترض أن يتم تطبيقها حتى يوم العاشر من شهر مارس المقبل، حيث جاءت الأسعار الخاصة بالبنزين على نحو مستقر مقارنة بالاسعار المعتمدة في السعودية خلال الشهور الماضية، وقد كانت شركة ارامكو خلال الأيام الأخيرة قد أعلنت عن تحديث أسعار الديزل في السعودية والتي جاءت على نحو مرتفع، بينما شهدت اسعار البنزين بالأنواع الأخرى على نحو مستقر في السعودية الشهر فبرايرالجاري.

أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير في السعودية 2022

أعلنت شركة ارامكو السعودية المسئولة عن تحديد أسعار البنزين في السعودية بشكل شهري عن أسعار البنزين الجديدة بعد التحديث لشهر فبراير الجاري، فنجد أنه من المعتاد ان تقوم شركة ارامكو بالإعلان عن أسعار البنزين الجديدة بشكل شهري يوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أن يتم تطبيق الأسعار في اليوم التالي يوم 11 من الشهر الميلادي، وتبعا للأسعار التي تم تطبيقها بداية اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر فبراير، فقد استقرت اسعار البنزين بالأنواع المختلفة لتأتي على النحو التالي.

جاء سعر بنزين 91 اليوم في السعودية لشهر فبراير على نحو 2.18 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 95 لشهر فبراير في السعودية على نحو 2.33 ريال سعودي.

سعر الديزل في السعودية بعد التحديث على نحو 0.63 ريال سعودي.

سعر الكيروسين اليوم جاء على نحو 0.70 ريال سعودي.

لا تزال أسعار البنزين الجديدة لشهر يناير في السعودية مستمرة وثابتة إلى وقتنا هذا وكما هو المذكور أعلاه، سيتم العمل بهذه الأسعار حتى اليوم العاشر من شهر فبراير ، وبمجرد إعلان شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير بعد انتهاء المدة سوف نقوم بإخباركم بذلك على الفور.