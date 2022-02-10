كورونا يواصل تعميق جراح العالم.. حصيلة أعداد الإصابات والوفيات

جدة - نرمين السيد - واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات فى أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشى وباء كورونا عالميًا، اليوم الأربعاء، وفيما يلى أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففى أوروبا، سجل معهد روبرت كوخ بـ ألمانيا 185 ألفًا و641 حالة إصابة جديدة بـ كورونا و166 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 11 مليونا و597 ألفًا و105 حالات والوفيات إلى 119 ألفًا و892.

وفى هولندا سجلت السلطات الصحية فى البلاد 86 ألفًا و538 حالة إصابة جديدة و7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 5 ملايين و436 ألفًا و575 حالة والوفيات إلى 21 ألفًا و343.

وفى إسبانيا، تم تسجيل 62 ألفًا و839 حالة إصابة جديدة و282 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 10 ملايين و502 ألف و141 حالة والوفيات إلى 95 ألفًا و213.

وفى بولندا، سجلت السلطات الصحية فى البلاد 46 ألفًا و872 حالة إصابة جديدة بـ كورونا و310 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 5 ملايين و271 ألفًا و16 حالة والوفيات إلى 107 آلاف و204.

وفى سويسرا، 17 ألفًا و324 حالة إصابة جديدة و5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و478 ألفًا و754 حالة والوفيات إلى 12 ألفًا و992.

وفى النمسا، 38 ألفًا و309 حالات إصابة جديدة و22 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات بـ كورونا إلى مليونين و149 ألفًا و623 حالة والوفيات إلى 14 ألفًا و293.

وفى أيرلندا، سجلت السلطات الصحية فى البلاد 5 آلاف و677 حالة إصابة جديدة و63 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و230 ألفًا و539 حالة والوفيات إلى 6 آلاف و291.

وفى كرواتيا، سجلت السلطات 7 آلاف و868 حالة إصابة جديدة و37 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 998 ألفًا و463 حالة والوفيات إلى 14 ألفًا و281.

وفى بيلاروسيا، سجلت السلطات 8 آلاف و254 حالة إصابة جديدة و15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 797 ألفًا و188 حالة والوفيات إلى 6 آلاف و190.

وفى فنلندا، تم تسجيل 4 آلاف و520 حالة إصابة جديدة و29 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 546 ألفًا و782 حالة والوفيات إلى 2126.

وفى لاتفيا، سجلت السلطات الصحية فى البلاد 11 ألفًا و538 حالة إصابة جديدة و9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 476 ألفًا و730 حالة والوفيات إلى 4 آلاف و978.

وفى آسيا، سجلت الهند 65 ألفًا و146 حالة إصابة جديدة و1241 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 42 مليونا و476 ألفًا و122 حالة والوفيات إلى 506 آلاف و549.

وفى تركيا، سجلت السلطات الصحية فى البلاد 108 آلاف و563 حالة إصابة جديدة و266 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 12 مليونا و554 ألفًا و674 حالة والوفيات إلى 89 ألفًا و477.

وفى اليابان، سجلت السلطات الصحية فى البلاد 95 ألفًا و945 حالة إصابة جديدة و141 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و468 ألفًا و242 حالة والوفيات إلى 19 ألفًا و587.

وفى إفريقيا، سجلت إثيوبيا، 161 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 467 ألفًا وحالة واحدة والوفيات إلى 7 آلاف و397.

وفى زامبيا، سجلت السلطات الصحية فى البلاد 414 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 308 آلاف و50 حالة والوفيات إلى 3 آلاف 934.

وفى الأمريكتين، سجلت البرازيل، 178 آلفا و814 حالة إصابة جديدة و1180 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 26 مليونا و955 ألفًا و434 حالة والوفيات إلى 635 آلفا و74.

وفى كولومبيا، سجلت السلطات الصحية فى البلاد 8 آلاف و785 حالة إصابة جديدة و207 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 5 ملايين و994 ألفًا و301 حالة والوفيات إلى 136 ألفًا و404.

وفى الولايات المتحدة، سجلت السلطات الصحية فى البلاد 86 ألفًا و630 حالة إصابة جديدة و1396 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 78 مليونا و661 ألفًا و719 حالة والوفيات إلى 934 ألفًا و111 حالة.

وفى كندا، سجلت السلطات الصحية فى البلاد 8 آلاف و190 حالة إصابة جديدة و110 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و155 ألفًا و399 حالة والوفيات إلى 35 ألفًا و66.