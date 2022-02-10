نتائج التوجيهي التكميلي 2022 للثانوية العامة الأردن وزارة التربية والتعليم tawjihi.jo

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عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي التكميلي 2022 للثانوية العامة، تسود حالة من الترقب والقلق تصيب أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية الأردنية، خاصة بعد انتهاء الامتحانات وانتظار موعد النتائج والتي يتم الإعلان عنها بعد ساعات قليلة من الآن،حيث وضحت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية بتويتر تغريده تفيد بموعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2022، ويتم الإعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي إلكترونياً عبر رابط وزارة التربية والتعليم، حتي يتثنى لطلاب وطالبات الثانوية العامة بالأردن استخراج جميع نتائجهم ويستخرجون العلامات للمواد المقررة.

سنقدم اليوم لطلاب المرحلة الثانوية في المملكة الأردنية الهاشمية رابط نتائج المرحلة الثانوية 2022، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم في الأردن، أن النتيجة النهائية للطلاب والطالبات سيتم الإعلان عنها رسميًا اليوم.

نتائج التوجيهي التكميلي 2022 للثانوية العامة الأردن

بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم أن وزير التربية والتعليم بالأردن سيعقد مؤتمرا صحفياً اليوم العاشر من فبراير ، في مركز الوزارة لإعلان أسماء الأوائل والتصريح بإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة 2021-2022، وبعدها ستظهر نتيجة “التوجيهي التكميلي” مباشرة على موقع الوزارة ، بالإضافة إلي رابط نتائج “التوجيهي 2022” ويتم الاستعلام عليها عن طريق الدخول مباشرة على الموقع الرسمي للوزارة والذي سنذكره عبر السطور التالية، ومن الجدير بالذكر أن طلاب وطالبات الثانوية العامة، تقدموا للاختبارات تحت رعاية صحية للمحافظة علي سلامتهم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الأردن 2022

ينتظر الطلاب بالتعليم الثانوي العام 2022 الذين اجتازوا امتحانات التوجيه الإضافية إعلان نتائج امتحاناتهم على أمل أن يكونوا قد حققوا أداءً جيدًا وصرح وزير التعليم أن النتَائج مبشرة، وقد كشفت الوزارة عن رابط نتائج التوجيهي والتي من خلالها سيتم عرض النتيجة من اتباع الخطوات الأتية:

الدخول إلي رابط وزارة التربية والتعليم بالأردن. من خلال الموقع الرسمي لنتائج التوجيهي بالأردن.

من خلال الروابط السابقة يجب اتباع خطوات الاستعلام عن النتيجة بشكل صحيح.

وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي

أعلن وزير التربية والتعليم وجيه عويس عن تاريخ نشر نتيجة الطلاب عبر الحساب الرسمي للوزارة بتويتر العالمي، ومن خلال البيان اكد أن النتيجة ستعلن صباح اليوم ، من خلال ربط نتيجة الدورة التكميلية التي وضعتها الوزارة، والتي تهدف إلى تسهيل معرفة الطلاب وأولياء الأمور بدرجات الطلاب دون الذهاب إلى المدرسة للحد من انتشار وتفشي وباء كورونا المستجد، وقد تقدموا للاختبارات ما يقرب من 95 ألف طالب وتم عقد الاختبارات تحت الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية، والآن ينتظر الطلاب موعد أعلان نتَائج التوجيهي التكميَلي 2022 بالأردن.