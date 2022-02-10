موقع بوابة التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

لا تزال عمليات البحث مستمرة وكثيرة عن رابط موقع بوابة التعليم الأساسي من أبنائنا الطلاب على محرك البحث “جوجل”، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية على بوابة التعليم الأساسي حال ظهورها في مختلف المحافظات عن طريق إدخال رقم جلوس الطالب، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الساعات القليلة القادمة في عدد من المحافظات على أن يتم إعلان باقي المحافظات خلال بداية الأسبوع القادم، ويعيش الطلاب وأولياء أمورهم الآن حالة من الخوف والقلق بشأن الحصول على النتيجة حيث تُعد المرحلة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية للطالب، ولذلك نهتم كثيراً في موقعنا بموافاتكم بأحدث الأخبار والتصريحات بشأن موعد إعلان النتائج في جميع المحافظات، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم، فتابعونا.

رابط بوابة التعليم الأساسي

يبحث الآلاف من الطلاب عن كيفية معرفة نتائجهم في الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول، ونفيدهم أنه سيتم ظهور النتائج على المواقع الرسمية لكل مديرية تعليم بالمحافظة بالإضافة إلى موقع بوابة التعليم الأساسي، ونوضح لكم الآن خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر الخطوات التالية:

أولاً عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بإدخال رقمك القومي بشكل صحيح.

ثالثاً قم بإختيار المرحلة الدراسية.

رابعاً اختر العام الدراسي والفصل الدراسي الحالي.

خامساً ادخل كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

سادساً اضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

لا شك أن وزارة التربية والتعليم المصرية قامت بالكثير من الجهد خلال العام الدراسي الحالي في ظل التحديات الموجودة من مواجهة فيروس كورونا والإستمرار في العام الدراسي واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة بدأت الإعتماد على التكنولوجيا وإدخالها في العملية التعليمية خلال الفترة الأخيرة كمواكبة للعصر والتطور.

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