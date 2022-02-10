رئيس وزراء كندا يعلن الحرب على حزب المحافظين

جدة - نرمين السيد - انتقد رئيس وزراء كندا، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، حزب المحافظين المعارض، خلال فترة استجواب مجلس العموم، لدعمهم احتجاجات سائقى الشاحنات فى أوتاوا وفى كندا والولايات المتحدة المعارضين لأوامر فرض إجراءات الصحة العامة المرتبطة بالجائحة.





وقال ترودو: "الواقع هو دعم حزب المحافظين الكندى للأشخاص الذين يحاصرون شوارعنا ومعابرنا الحدودية تضر بالأعمال التجارية، وتضر بالكنديين"، مضيفًا أن الوقت قد حان بالنسبة للمحافظين "إدانة" هذا الحصار.

ويواصل سائقو الشاحنات فى غلق وسط مدينة أوتاوا والطرق المؤدية لها للأسبوع الثانى على التوالى، متسببين فى أزمة مرورية للضغط على الحكومة الكندية.

احتجاجات سائقى الشاحنات فى كندا

على جانب آخر، حذرت شرطة أوتاوا متظاهرى "قافلة الحرية" من أنه "يمكن اعتقالهم" إذا استمروا فى إغلاق شوارع المدينة.

وجاء التحذير عبر بيان صحفى بعنوان "رسالة إلى المتظاهرين من خدمة شرطة أوتاوا" فى اليوم الثالث عشر من الاحتجاج، حيث تواصل شاحنات متعددة سد شوارع وسط مدينة أوتاوا.

وجاء فى بيان صادر عن شرطة أوتاوا صدر أمس الأربعاء: "إن الفعل غير القانونى المتمثل فى إغلاق الشوارع فى قلب وسط المدينة يؤدى إلى حرمان الناس من الاستخدام القانونى لممتلكاتهم والتمتع بها وتشغيلها".

وأضاف البيان: "نحن نقدم لكم إشعارا بأن أى شخص يغلق الشوارع أو يساعد الآخرين فى غلقها قد يرتكب جريمة جنائية.. يجب عليكم التوقف فورا عن أى نشاط غير قانونى آخر أو قد تواجهون اتهامات".