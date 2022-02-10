صحفيو البيت الأبيض والبنتاجون يطلبون مرافقة الجنود بشرق أوروبا

جدة - نرمين السيد - طلب صحفيو البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" السماح لهم مرافقة القوات الأمريكية التى يتم نشرها فى شرق أوروبا تزامنا مع حشد روسيا قواتها على الحدود مع أوكرانيا وبالقرب من بيلاروسيا.





وحسب شبكة سى بى إس الأمريكية اليوم فقد اعتبر الصحفيون الأمريكيون أن عدم إتاحة الفرصة لهم لمرافقة قوات بلادهم ليس فى مصلحة الأمريكيين وخصوصا من لديهم أقارب يخدمون فى هذه القوات.

ووجه اتحاد صحفيى البنتاجون اليوم خطابا إلى كل من وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستين ولمستشار الأمن القومى جيك سوليفان فى هذا الشأن فى ظل القواعد المتبعة منذ الحرب العالمية الثانية بإتاحة مستوى من السماح للصحفيين بمرافقة الجنود فى المهام العسكرية الخارجية رغم أن هناك من المسئولين من يرى أنه أحيانا تكون التغطية الصحفية فى غير صالح مجريات العمليات العسكرية.

ووصلت المجموعة الأولى من القوات الأمريكية التى تعزز حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى شرق أوروبا، الثلاثاء الماضى، إلى رومانيا.

ومن المتوقع أن يعمل أول 100 جندى أمريكى مع خبراء رومانيين متخصصين فى اللوجستيات، للتحضير لنشر 800 جندى إضافى.