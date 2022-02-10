قدم في دقيقة .. آلية التقديم في الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالبيانات الشخصية للمستحقين

يبحث الكثير من المواطنين عن آلية التقديم في الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بسبب ما يقدمه الضمان الاجتماعي المطور من خدمات للمواطن السعودي، وقد يرغب العديد من المواطنين في معرفة الشروط الخاصة بالاستحقاق، والإستعلام عن النتائج، والبحث في كل ما يخص الضمان الاجتماعي المطور، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

آلية التقديم في الضمان الاجتماعي المطور

بسبب زيادة عمليات البحث عن آلية التقديم في الضمان الاجتماعي المطور، وما قامت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تسهيل من الأمور، فقد عملت الوزارة على تقديم نظام الضمان الاجتماعي بطريقة متطورة دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب أو إضاعة وقت ومجهود عليهم، وتتمثل آلية التقديم في الضمان الاجتماعي المطور في النقاط التالية:

الدخول إلى رابط التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي الجديد الموقع من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية “من هنا sbis.hrsd.gov.sa

قم بعد ذلك بالنقر على أيقونة “تسجيل جديد”، في حال أنة لايوجد لديك حساب سابق في المنصة .

تعبئة كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة والتي تشمل البيانات التالية :

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم .

أدخل تاريخ الميلاد بالهجري والتأكد منة .

إضافة رقم الجوال الخاص بالمتقدم .

أدخل الرمز المرئي الموجود في الشاشة ، ثم قم بالنقر على الموافقة والاقرار على الشروط والأحكام.

قم برفع جميع الوثائق والمستندات المطلوبة بطريقة إلكترونية ومن ثم النقر على قائمة إرسال.

الضمان الاجتماعي المطور

قامت الحكومة السعودية داخل المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور، وهو نظام يعمل على وضع راتب شهري لكل من يستحق هذا الراتب الشهري، وذلك بهدف الحصول على تنمية اقتصادية داخل البلاد، وتحويل المواطن السعودي من حالة الاحتياج إلى حالة من حالات الإنتاج، ولقد قدمت الوزارة نظام الاجتماعي المطور عن طريق صفحات إلكترونية، وذلك من أجل تسهيل الأمور وعدم ضياع وقت ومجهود، ولقد عملت أيضًا الوزارة على وضع بعض شروط وقواعد لمن يستحق، ولقد كان الأمر في غاية الروعة من الحكومة، دليل على مدى اهتمام المملكة بأبناءها، ويعتبر نظام الضمان الاجتماعي المطور نظام عادل للغاية من حيث التخطيط.