housing.gov.om تسجيل طلب أراضي سكنية لوزارة الإسكان في سلطنة والتي تم إطلاق برنامج اختار ارضك بقرار سامي من جلالة السلطان هيثم لتوزيع قطع أراضي سكنية للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن أسري في كافة المحافظات العمانية، ويكون بداية إطلاق التسجيل الإلكتروني بمنصة الوزارة في التاسع من فبراير 2022 مع الالتزام بالشروط العامة من الوزارة والتي يجب اتباعها بدقة لضمان الحصول على قطعة الأرض وعدم تجاهل طلبك، كما تتيح الوزارة كافة القنوات الخاصة بالاستعلام والاتصال بالوزارة بالطرق المباشرة.

“اختار أرضك” housing.gov.om تسجيل طلب أراضي سكنية مع الإجراءات الجديدة

تحرص السلطنة على مل ما فيه رفاهية الفرد والمجتمع، الذي يكون من خلال توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين ولبية الاحتياجات الاساسية، حيث تم إطلاق العديد من البرامج الأخيرة بما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تم إطلاق برنامج التسجيل في دعم الكهرباء وأيضا البرامج التشغيلية التي تهدف إلى توفير فرص للعمل مناسبة للشباب والقوى العاملة العاطلة بكافة المحافظات، وتقوم وزارة القوى العاملة بالإضافة إلى وزارة الكهرباء وكذلك الإسكان في تقديم الخدمات المناسبة للمجتمع.

إطلاق برنامج اختار أرضك بوزارة الإسكان

في التاسع من فبراير قامت وزارة الإسكان في السلطنة بإطلاق المشروع الإسكاني المتكامل “اختار أرضك” والذي يهدف إلى توزيع 23 ألف و66 قطعة أرض سكنية حكومية والتي تعطي الأولوية في توزيع الأرض على الأسر الكبيرة العدد والتي ليس لها منزل خاص أو لم تستفيد من قبل من خدمات توزيع الأراضي من وزارة الإسكان والتوزيع العمراني، وقد تم وضع شروط عامة للحصول على الأراضي والتي لا يجب تخطيها.

شروط الحصول على أراضي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

يجب أن يكون المتقدم للحصول على قطع الأراضي من الجنسية العمانية.

يتم تقديم الأراضي للأسر وتكون لهم الأولوية في التقديم.

يجب أن يقوم كل المتقدمين للحصل على الأراضي بالتسجيل في طلبات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

يكون المسجلين بالموقع من قبل عليهم تحديث البيانات الموجودة لهم بوزارة الإسكان.

يتم تقديم الطلب باسم عائل الاسرة فقط.

لا يجب أن يقل عمر المتقدم من عائل الاسرة عن 23 عام.

تكون أولوية التقديم لمن ليس له منزل خاص.

لا يتم قبل طلب من استفاد من منح أراضي الوزارة أو أحد المؤسسات الخيرية من قبل.

كيفية الحصول على قطعة أرض سكنية