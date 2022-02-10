نتائج التوجيهي التكميلي 2021 \ 2022 “ظهرت الأن” برقم الجلوس لجميع طلاب الأردن

نتائج التوجيهي التكميلي 2021 \ 2022، أعلنت وزارة التعليم بالأردن عن تفعيل رابط الموقع الرسمي للوزارة، وذلك ليتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2021 \ 2022، وخاصة بعد أن كشف الدكتور وجيه عويس وزير التعليم العالي بالمملكة الأردنية الهاشمية منذ عدة ايام عن الموعد النهائي لإعلان النتائج على أن يكون ذلك صباح اليوم الخميس الموافق 10-2-2022 في تمام العاشرة صباحا بتوقيت عمان، وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية، وهو ما دعا إلى تزايد معدلات البحث بشكل ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية، هذا وفي السطور القادمة من هذا المقال نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بظهور هذة النتائج فتابعو.

نتائج التوجيهي التكميلي 2021 \ 2022

في بيان رسمي صادر عن وزارة التعليم بالأردن اذاعه المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الغفور القرعان أنه على جميع الطلاب الذي ادوا امتحانات الدورة التكميلية، الاستعداد للحصول على نتائج التوجيهي التكميلي 2021 \ 2022 من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة حيث أنه ستتوفر النتائج في خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس الموافق العاشر من شباط 2022، وفي سياق متصل صرح مدير إدارة الاختبارات الدكتور محمد كنانة، أن نسبة الخطأ في النتائج تكاد تكون معدومة، إذ انه من المؤكد أن يحصل كل طالب على حقه بالكامل، وذلك بسبب وجود 12 مرحلة لعمليات التصحيح، وكل مرحلة منهم يتبعها ثلاثة مراحل أخرين من تدقيق ومراجعة ومطابقة.

خطوات استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2021 \ 2022

وفي إطار حرص الحكومة الرشيدة في المملكة الأردنية الهاشمية على أمن وسلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت وزارة التعليم بفتح موقعها الالكتروني ليتمكن الطلاب جميعهم من استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2021 \ 2022 بشكل الكتروني بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: