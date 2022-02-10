وقالت فون دير لاين، التى تزور السنغال حالياً، إن أوروبا موجودة لدعم المبادرات الإفريقية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتعزيز وصول القارة السمراء إلى قطاعات المستقبل، والقطاعات المبتكرة وتحول الطاقة وقطاعات مثل إعادة التدوير، وبالطبع الرقمنة، التى ستكون دائمًا موضوعًا رئيسيًا فى العالم الحديث.
وأضافت (حسبما جاء فى بيان نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمى اليوم الخميس)، أن أوروبا حريصة بشكل خاص على دعم الفتيات الراغبات فى متابعة مهن ريادة الأعمال فى إفريقيا، ورسالتى إليكم هى: ثقوا بأنفسكم، وثقوا فى قدراتكم، وسوف تنجحون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضية الأوروبية: 4 مليارات يورو لمساعدة الشباب الأفارقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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