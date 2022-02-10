نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ظهرت الان” موعد نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن الثانوية العامة الدورة التكميلية عبر tawjihi.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن، بحث مكثف يقوم به الطلبة والطالبات بالمملكة الأردنية الهاشمية يبحثون عن رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن ويرغبون في الاستعلام عن النتائج، وقد ازدادت عمليات البحث بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالأردن بتحديد موعد من أجل الإعلان عن نتائج التوجيهي للعام الدراسي 2021-2022، حيث أعلنت أنها ستقوم بالإعلان عن النتيجة في الفترة ما بين الثاني عشر من شهر فبراير لعام 2022 وحتى الخامس عشر من شهر فبراير لعام 2022، والجدير أن هناك بعض الأخبار التي تم تداولها بأن النتيجة سيتم تأجيل إعلانها بسبب فيروس كورونا المستجد، ولكن بدورها ردت وزارة التربية والتعليم الأردنية عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر نافية كل هذه الشائعات وأن النتيجة ستظهر بموعدها بإذن الله.

نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن

أتاحت وزارة التربية والتعليم الأردنية نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن إلكترونيًا عبر الشبكة، حيث سيتمكن الطلبة والطالبات من الدخول على الموقع، ثم الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا عبر الشبكة، وهذا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب بالمملكة الأردنية الهاشمية والحفاظ على صحة عائلتهم واسرهم من فيروس كورونا المستجد، حيث سيتمكن الطالب من الاستعلام عن النتيجة أثناء جلوسه بمنزله، وذلك من خلال إدخال بياناته الشخصية، ثم الاستعلام عن النتيجة على النحو التالي:

على الطلبة والطالبات التوجه في البداية إلى موقع وزارة التربية والتعليم الموجود على الشبكة، أو من خلال زيارة موقع نتائج التوجيهي بشكل مباشر.

الموجود على الشبكة، أو من خلال زيارة بشكل مباشر. يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ثم يكتب رمز التحقق الموجود بالصورة أمامه.

يقوم الطالب بإدخال أي بيانات مطلوبة.

ثم في النهاية الضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.

موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن

وضحت وزارة التربية والتعليم الأردنية بأن نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن ستظهر بشكل رسمي في الفترة ما بين يوم الثاني عشر من فبراير لعام 2022 وحتى يوم الخامس عشر من فبراير لعام 2022، وسوف تظهر النتيجة بإذن الله في هذه الفترة ولا صحة لما يُقال عن تأجيل موعد الإعلان عن النتيجة، وبالتوفيق للجميع بإذن الله.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن

فور قيام وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان بشكل رسمي عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن الخاصة بجميع الطلبة والطالبات سيتمكنون من الاستعلام عنها بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل في ظل حرص الوزارة على سلامة جميع الطلبة والطالبات، ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة.

موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي بالمملكة الأردنية

كان من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي اليوم الخميس الموافق العاشر من فبراير لعام 2022، وذلك عند الساعة العاشرة صباحًا، ولكن قد قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان بشكل رسمي عن النتائج للطلبة والطالبات، إذن أصبحت النتيجة متاحة الآن على الموقع وبإمكان الجميع اتباع الخطوات التي ذكرناها لكم، ثم الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.