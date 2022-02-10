حصريًا موقع نتائج التوجيهي التكميلي للفصل الدراسي الأول للعام 2022 برقم الجلوس

دائمًا ما تحرص وزارة التربية والتعليم الأردني على القيام بالتقليل من الأعباء على جميع أولياء الأمور والطلاب بالشهادة التوجيهية، وهذا للعديد من الأسباب الوجيه التي تؤل إلى هذا الأمر، حيث عملت جعل الطالب يثق بهم إلى حد كبير وهذا لأن مراحل التصحيح لهذا العام كانت كثيرة للغاية لذلك سيحصل كل شخص على حقه دون زيادة أو نقصان، لذلك لتتعرفوا الآن على نتائج التوجيهي التكميلي للفصل الدراسي من العام الجديد عبر هذه الفقرات المفصلة التي قمنا بوضعها بين أيديكم الآن.

نتائج التوجيهي التكميلي

حرص المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردني بالمملكة الأردنية الهاشمية على توضيح العديد من النقاط التي تعمل على إثلاج قلوب الكثير من الطلاب الذين قاموا بالخضوع إلى الاختبارات الثانوية العامة أو التوجيهية لعام 2022 في الأيام القليلة التي مضت، وحرص على التنبيه أن جميع الدرجات التي تم العمل على ستظهر لجميع الطلاب هي نتائج مؤكده مائة بالمائة ونسبة الخطأ بها قليلة للغاية، وهذا لحرص وزارة التربية والتعليم على القيام بعمل العديد من المراحل حتى يتم التصحيح بشكل مثالي ونجاح، حيث قامت جميع أوراق الإجابة بالمرور على حوالي 12 مرحلة تصحيح وبين كل مرحلة وأخرى يتم العمل على فرز الدرجات بحيث يتم التدقيق والمراجعة والمطابقة عليها بشكل تفصيلي.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022

عليك أن تتعرف على هذه الخطوات حتى تتمكن من الحصول على نتيجة التوجيهي التكميلي بشكل سليم، وهذا لأن المصدر الوحيد فقط السليم بالنسبة إليك هو موقع وزارة التعليم الأردني.

قم بالدخول على هذا الرابط tawjihi.

اكتب الآن رقم الجلوس الخاص بك داخل اللجنة الإمتحانية.

عليك الآن الضغط على كلمة إظهار النتيجة لتحصل على تقرير كامل وشامل بدرجاتك التي قمت بتأدية الاختبار الخاصة بها.

على جميع الطلاب أن يعرفوا جيدًا أنه لا توجد أي مواقع أخرى ستقوم بنشر النتائج سوى موقع وزارة التعليم الأردني بالمملكة الأردنية الهاشمية، لذلك لا يجب أن ينصت العديد منكم إلى بعض الأشخاص حتى لا يقعوا في المواقع التي تعمل على غش النتائج فقط أو يقومون باستغلال حاجتك لتتعرف على النتيجة الخاصة بك، لذلك يجب على كل طالب وطالبة وولي الأمر الذهاب إلى الرابط الذي حرصت على وضعه إليكم في الفقرة السابقة لأنه من موقع موثق ولا يوجد عليه غبار.