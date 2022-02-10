دعم إماراتي متواصل لقطاع سقطرى التعليمي

يواصل ذراع دولة الإمارات الإنساني، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، دعمها المتعدد لكل المجالات في جزيرة سقطرى، ومنها قطاع التعليم، عبر استمرار مبادرة توزيع الكتاب المدرسي على الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية.

ووسط فرحة طلاب مدرسة 30 نوفمبر للتعليم الأساسي بسقطرى قام فريق المؤسسة بتوزيع الدفعة الجديدة من الكتاب المدرسي والتي بلغ عددها 2987 كتابا لمختلف المراحل الدراسية.

وأكد مدير مدرسة 30 نوفمبر الأستاذ صالح علي، أن هذه دفعة جديدة من الكتاب المدرسي والتي تضاف للدفعات السابقة التي قدمتها المؤسسة للمدرسة ضمن مدارس سقطرى، حيث كان لها الأثر الكبير في الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وتطويره.

وأشاد المعلم سالم عبد الله بالجهود المبذولة في سبيل توفير المنهج الدراسي لطلاب المدرسة.

وأكد أن الدفع بالكتاب المدرسي قد ساهم بشكل كبير في تنفيذ الخطة التعليمية إلى جانب مساعدة الطلاب على متابعة دروسهم واستذكارها بشكل مستمر.

بدورهم عبر طلاب وطالبات مدرسة 30 نوفمبر عن فرحتهم في توفير الكتاب المدرسي لما يشكله الكتاب من أهمية في تحضير الدروس وتعزيز استيعابهم.