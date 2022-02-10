الشقيقة لأوميكرون.. سلالة جديدة من كورونا تثير القلق

جدة - نرمين السيد - بعد انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون" فى مختلف دول العالم، بدأ خبراء يعربون عن قلقهم بشأن السلالة الفرعية الجديدة، التى أطلق عليها "BA.2" والتى انتشرت فى الدنمارك والمملكة المتحدة، مع امتلاكها العديد من الطفرات نفسها الموجودة فى "أوميكرون".





أظهرت بيانات لوكالة الأمن الصحى البريطانية، أن السلالة الجديدة لديها القدرة على الانتشار بشكل أسرع من أوميكرون، الأمر الذى أثار القلق، إلا أنه لا توجد دلائل حتى الآن، تشير إلى أنها أكثر شدة أو خطورة منه.

وكشف معهد (Wellcome Sanger)، الذى ينتج خرائط لمتحورات كورونا المنتشرة فى المملكة المتحدة، أن BA.2 أصبحت الآن أكثر شيوعا من السلالة دلتا، وفق ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

سلالة جديدة من أوميكرون

كما وجدت دراسات فى الدنمارك، حيث تشكل الإصابات بالمتحور الجديد أكثر من نصف حالات "أوميكرون"، أنه لا توجد فروقات بين (BA.2) وأوميكرون من حيث مخاطر الاستشفاء، وأوضحت أن السلالة المتحورة لا يبدو أنها تسبب مرضا أكثر خطورة من أوميكرون الأصلى، وهو أكثر شبها بنزلة البرد لدى معظم الناس، خاصة الملقحين.

وقال مسؤولو الصحة فى الدنمارك، حيث ظهرت معظم الحالات بالمتحور الجديد حتى الآن، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لا تزال فعالة ضد السلالة الجديدة، إلا أن المثير للقلق أنها تنتشر بسرعة كبيرة.

الجدير بالذكر أنه منذ ظهور متحور أوميكرون من فيروس كورونا، بدأ العديد من دول العالم يشهد تسارعا فى وتيرة الإصابات بكورونا، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل نصف مليون حالة وفاة منذ اكتشاف هذا المتحور، ووصفت هذه الحصيلة بأنها "أكثر من مأساوية".

إصابات أوميكرون

وقال مدير إدارة الحوادث فى المنظمة عبدى محمود إنه تم تسجيل 130 مليون إصابة و500 ألف وفاة فى العالم منذ إعلان أوميكرون متحورا مثيرا للقلق أواخر نوفمبر.

ومنذ ذلك الحين تجاوزت أوميكرون المتحورة دلتا بسرعة لتصبح الطاغية فى العالم كونها أسرع انتشارا، مع أنه بدا أن أعراضها المرضية أقل حدة.